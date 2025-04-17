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Минфин США рассказал о российском портфеле американских гособлигаций - РИА Новости, 17.04.2025
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08:30 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/portfel-2011733589.html
Минфин США рассказал о российском портфеле американских гособлигаций
Минфин США рассказал о российском портфеле американских гособлигаций - РИА Новости, 17.04.2025
Минфин США рассказал о российском портфеле американских гособлигаций
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:30:00+03:00
2025-04-17T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за февраль, российский портфель теперь состоит из 30 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В январе объем вложений составлял 32 миллиона и 6 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,126 триллиона долларов с 1,079 триллиона в январе. На втором месте - Китай с 784,3 миллиарда долларов (760,8 миллиарда в январе). На третьем месте остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 750,3 миллиарда с 740,2 миллиарда долларов.
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сша, россия, япония, министерство финансов сша, в мире
США, Россия, Япония, Министерство финансов США, В мире
Минфин США рассказал о российском портфеле американских гособлигаций

Минфин США: российский портфель американских гособлигаций снизился до 36 млн

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли и американские доллары
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за февраль, российский портфель теперь состоит из 30 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В январе объем вложений составлял 32 миллиона и 6 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,126 триллиона долларов с 1,079 триллиона в январе. На втором месте - Китай с 784,3 миллиарда долларов (760,8 миллиарда в январе). На третьем месте остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 750,3 миллиарда с 740,2 миллиарда долларов.
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