https://ria.ru/20250417/pomosch-2011731111.html
Москва принимает участие в сборе помощи для участников СВО
Москва принимает участие в сборе помощи для участников СВО - РИА Новости, 17.04.2025
Москва принимает участие в сборе помощи для участников СВО
Столичные организации принимают участие в сборе помощи для участников СВО и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:00:00+03:00
2025-04-17T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Столичные организации принимают участие в сборе помощи для участников СВО и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."Столичные организации принимают активное участие в сборе помощи для участников специальной военной операции (СВО) и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий. Многие из них привозят собранные товары в штабы "Москва помогает". Они также проводят мероприятия по реабилитации и социализации бойцов и вместе с волонтерами выезжают к тем, кто находится на лечении", - говорится в сообщении.Отмечается, что помощь бойцам передают каждые два месяца, последний груз, состоящий из свыше 70 наименований, отвезли в марте. Также в медчасть доставили более 2,3 тысячи единиц медикаментов и 2,3 тысячи нестерильных салфеток. Помимо этого, участники СВО получили обогреватели, дроны и аккумуляторы, моторное масло и антифриз, маскировочную сетку."Из одежды - балаклавы, носки, футболки, толстовки. Кроме того, передали им зубные щетки, станки и продукты, которые могут храниться долго: кашу, орехи и сухофрукты в вакууме, сухари, бутилированную воду и многое другое", - добавляется в сообщении.
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в мире, москва, вооруженные силы рф
В мире, Надежные люди, Москва, Вооруженные силы РФ
Москва принимает участие в сборе помощи для участников СВО
Столичные организации принимают участие в сборе помощи для участников СВО
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Столичные организации принимают участие в сборе помощи для участников СВО и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
«
"Столичные организации принимают активное участие в сборе помощи для участников специальной военной операции (СВО) и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий. Многие из них привозят собранные товары в штабы "Москва помогает". Они также проводят мероприятия по реабилитации и социализации бойцов и вместе с волонтерами выезжают к тем, кто находится на лечении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь бойцам передают каждые два месяца, последний груз, состоящий из свыше 70 наименований, отвезли в марте. Также в медчасть доставили более 2,3 тысячи единиц медикаментов и 2,3 тысячи нестерильных салфеток. Помимо этого, участники СВО получили обогреватели, дроны и аккумуляторы, моторное масло и антифриз, маскировочную сетку.
"Из одежды - балаклавы, носки, футболки, толстовки. Кроме того, передали им зубные щетки, станки и продукты, которые могут храниться долго: кашу, орехи и сухофрукты в вакууме, сухари, бутилированную воду и многое другое", - добавляется в сообщении.