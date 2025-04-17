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Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили - РИА Новости, 17.04.2025
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12:58 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/pokhorony-2011789418.html
Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили
Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили - РИА Новости, 17.04.2025
Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили
Троих детей, с которыми с помощью топора расправилась мать в красноярском Канске, похоронили в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:58:00+03:00
2025-04-17T12:58:00+03:00
канск
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 17 апр – РИА Новости. Троих детей, с которыми с помощью топора расправилась мать в красноярском Канске, похоронили в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник. "Да, сегодня похоронили детей", - сказал собеседник агентства. В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html
https://ria.ru/20250414/topor-2011173849.html
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канск, красноярск, общество
Канск, Красноярск, Общество
Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили

Троих детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто убийства детей в красноярском Канске
Место убийства детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место убийства детей в красноярском Канске
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КРАСНОЯРСК, 17 апр – РИА Новости. Троих детей, с которыми с помощью топора расправилась мать в красноярском Канске, похоронили в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Да, сегодня похоронили детей", - сказал собеседник агентства.
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Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске
16 апреля, 09:32
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.
Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
У матери из Канска, зарубившей троих детей, есть еще один ребенок
14 апреля, 15:37
 
КанскКрасноярскОбщество
 
 
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