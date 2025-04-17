https://ria.ru/20250417/pokhorony-2011789418.html

Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили

Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили - РИА Новости, 17.04.2025

Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили

Троих детей, с которыми с помощью топора расправилась мать в красноярском Канске, похоронили в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:58:00+03:00

2025-04-17T12:58:00+03:00

2025-04-17T12:58:00+03:00

канск

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 17 апр – РИА Новости. Троих детей, с которыми с помощью топора расправилась мать в красноярском Канске, похоронили в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник. "Да, сегодня похоронили детей", - сказал собеседник агентства. В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.

https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html

https://ria.ru/20250414/topor-2011173849.html

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канск, красноярск, общество