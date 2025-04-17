https://ria.ru/20250417/podderzhka-2011906183.html
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей - РИА Новости, 17.04.2025
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей
Поддержка администрации Костромской области способствует реализации ряда инвестпроектов в компании "Костромской картофель", сообщает предприятие. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:45:00+03:00
2025-04-17T19:45:00+03:00
2025-04-17T19:45:00+03:00
костромская область
россия
казахстан
сергей ситников
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КОСТРОМА, 17 апр - РИА Новости. Поддержка администрации Костромской области способствует реализации ряда инвестпроектов в компании "Костромской картофель", сообщает предприятие. Сообщается, что с 2022 года семеноводческое хозяйство "Костромской картофель" в поселке Апраксино реализует инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 98 миллионов рублей. "Успешному развитию предприятия способствуют региональные меры поддержки. В частности, хозяйству предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение и создание запаса семян. Только за прошлый год "Костромскому картофелю" из областного бюджета выделено более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как рассказал губернатору гендиректор предприятия Александр Пилипчук, чьи слова приводятся в сообщении, сохранять картофель в хорошем состоянии позволяет технологичный склад. Сегодня регион выделяет аграриям субсидии на строительство и реконструкцию овощехранилищ. "В развитии нам помогают меры поддержки. В тяжелых условиях наложения санкций, погодных условиях мы можем работать и наращивать объемы. Видим, что наш губернатор Сергей Константинович Ситников заинтересован в развитии сельского хозяйства, картофелеводства", - отметил гендиректор. Сегодня продукция "Костромского картофеля" поставляется в 27 регионов России, Казахстан и Узбекистан, отмечают на предприятии. Самые востребованные высокоурожайные сорта: Гала, Садон и Ривьера. Губернатор Сергей Ситников обсудил перспективы развития хозяйства с руководством компании. Для дальнейшей реализации инвестпроекта предприятию необходимы дополнительные посевные площади. Неиспользуемые земли в Костромском районе есть, но находятся в федеральной собственности, отмечалось на встрече. Глава региона поручил администрации муниципалитета и профильному департаменту оказать необходимую помощь хозяйству в их оформлении. При необходимости - подготовить обращение в федеральные структуры. В соответствии с задачами, поставленными губернатором, развитию агропромышленного комплекса в Костромской области уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба. Поддержка картофелеводов позволила увеличить производственные показатели в 1,4 раза за последние пять лет. Сегодня область полностью обеспечивает себя семенным картофелем. "За последние десять лет практически на 40% выросла урожайность. И посевные площади растут. Благодаря тому, что за последние пять лет идет очень серьезная замена техники в сельском хозяйстве, в два раза увеличилась производительность труда. Главное, не снижать площадь посевного картофеля", - подчеркнул Ситников.
https://ria.ru/20250124/inflyatsiya-1995396113.html
https://ria.ru/20250311/inzhenery-2004387901.html
https://ria.ru/20250408/sitnikov-2010087723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, казахстан, сергей ситников
Костромская область, Россия, Казахстан, Сергей Ситников
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей
Костромская область оказывает поддержку компании "Костромской картофель"
КОСТРОМА, 17 апр - РИА Новости. Поддержка администрации Костромской области способствует реализации ряда инвестпроектов в компании "Костромской картофель", сообщает предприятие.
Сообщается, что с 2022 года семеноводческое хозяйство "Костромской картофель" в поселке Апраксино реализует инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 98 миллионов рублей.
"Успешному развитию предприятия способствуют региональные меры поддержки. В частности, хозяйству предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение и создание запаса семян. Только за прошлый год "Костромскому картофелю" из областного бюджета выделено более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как рассказал губернатору гендиректор предприятия Александр Пилипчук, чьи слова приводятся в сообщении, сохранять картофель в хорошем состоянии позволяет технологичный склад. Сегодня регион выделяет аграриям субсидии на строительство и реконструкцию овощехранилищ.
"В развитии нам помогают меры поддержки. В тяжелых условиях наложения санкций, погодных условиях мы можем работать и наращивать объемы. Видим, что наш губернатор Сергей Константинович Ситников
заинтересован в развитии сельского хозяйства, картофелеводства", - отметил гендиректор.
Сегодня продукция "Костромского картофеля" поставляется в 27 регионов России
, Казахстан
и Узбекистан
, отмечают на предприятии. Самые востребованные высокоурожайные сорта: Гала, Садон и Ривьера.
Губернатор Сергей Ситников обсудил перспективы развития хозяйства с руководством компании. Для дальнейшей реализации инвестпроекта предприятию необходимы дополнительные посевные площади. Неиспользуемые земли в Костромском районе
есть, но находятся в федеральной собственности, отмечалось на встрече. Глава региона поручил администрации муниципалитета и профильному департаменту оказать необходимую помощь хозяйству в их оформлении. При необходимости - подготовить обращение в федеральные структуры.
В соответствии с задачами, поставленными губернатором, развитию агропромышленного комплекса в Костромской области уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба. Поддержка картофелеводов позволила увеличить производственные показатели в 1,4 раза за последние пять лет. Сегодня область полностью обеспечивает себя семенным картофелем.
"За последние десять лет практически на 40% выросла урожайность. И посевные площади растут. Благодаря тому, что за последние пять лет идет очень серьезная замена техники в сельском хозяйстве, в два раза увеличилась производительность труда. Главное, не снижать площадь посевного картофеля", - подчеркнул Ситников.