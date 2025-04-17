Рейтинг@Mail.ru
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
19:45 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/podderzhka-2011906183.html
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей - РИА Новости, 17.04.2025
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей
Поддержка администрации Костромской области способствует реализации ряда инвестпроектов в компании "Костромской картофель", сообщает предприятие. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:45:00+03:00
2025-04-17T19:45:00+03:00
костромская область
россия
казахстан
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a452fdd416e131dd097be66c47727fc.jpg
КОСТРОМА, 17 апр - РИА Новости. Поддержка администрации Костромской области способствует реализации ряда инвестпроектов в компании "Костромской картофель", сообщает предприятие. Сообщается, что с 2022 года семеноводческое хозяйство "Костромской картофель" в поселке Апраксино реализует инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 98 миллионов рублей. "Успешному развитию предприятия способствуют региональные меры поддержки. В частности, хозяйству предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение и создание запаса семян. Только за прошлый год "Костромскому картофелю" из областного бюджета выделено более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как рассказал губернатору гендиректор предприятия Александр Пилипчук, чьи слова приводятся в сообщении, сохранять картофель в хорошем состоянии позволяет технологичный склад. Сегодня регион выделяет аграриям субсидии на строительство и реконструкцию овощехранилищ. "В развитии нам помогают меры поддержки. В тяжелых условиях наложения санкций, погодных условиях мы можем работать и наращивать объемы. Видим, что наш губернатор Сергей Константинович Ситников заинтересован в развитии сельского хозяйства, картофелеводства", - отметил гендиректор. Сегодня продукция "Костромского картофеля" поставляется в 27 регионов России, Казахстан и Узбекистан, отмечают на предприятии. Самые востребованные высокоурожайные сорта: Гала, Садон и Ривьера. Губернатор Сергей Ситников обсудил перспективы развития хозяйства с руководством компании. Для дальнейшей реализации инвестпроекта предприятию необходимы дополнительные посевные площади. Неиспользуемые земли в Костромском районе есть, но находятся в федеральной собственности, отмечалось на встрече. Глава региона поручил администрации муниципалитета и профильному департаменту оказать необходимую помощь хозяйству в их оформлении. При необходимости - подготовить обращение в федеральные структуры. В соответствии с задачами, поставленными губернатором, развитию агропромышленного комплекса в Костромской области уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба. Поддержка картофелеводов позволила увеличить производственные показатели в 1,4 раза за последние пять лет. Сегодня область полностью обеспечивает себя семенным картофелем. "За последние десять лет практически на 40% выросла урожайность. И посевные площади растут. Благодаря тому, что за последние пять лет идет очень серьезная замена техники в сельском хозяйстве, в два раза увеличилась производительность труда. Главное, не снижать площадь посевного картофеля", - подчеркнул Ситников.
https://ria.ru/20250124/inflyatsiya-1995396113.html
https://ria.ru/20250311/inzhenery-2004387901.html
https://ria.ru/20250408/sitnikov-2010087723.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ae013c4b7499268aeb3d0508ab6f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, сергей ситников
Костромская область, Россия, Казахстан, Сергей Ситников
"Костромской картофель" реализует инвестпроекты при поддержке властей

Костромская область оказывает поддержку компании "Костромской картофель"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Картофель
Читать ria.ru в
Дзен
КОСТРОМА, 17 апр - РИА Новости. Поддержка администрации Костромской области способствует реализации ряда инвестпроектов в компании "Костромской картофель", сообщает предприятие.
Сообщается, что с 2022 года семеноводческое хозяйство "Костромской картофель" в поселке Апраксино реализует инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 98 миллионов рублей.
Кострома - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Инфляция в Костромской области держится на уровне ниже среднероссийской
24 января, 19:36
"Успешному развитию предприятия способствуют региональные меры поддержки. В частности, хозяйству предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение и создание запаса семян. Только за прошлый год "Костромскому картофелю" из областного бюджета выделено более 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как рассказал губернатору гендиректор предприятия Александр Пилипчук, чьи слова приводятся в сообщении, сохранять картофель в хорошем состоянии позволяет технологичный склад. Сегодня регион выделяет аграриям субсидии на строительство и реконструкцию овощехранилищ.
"В развитии нам помогают меры поддержки. В тяжелых условиях наложения санкций, погодных условиях мы можем работать и наращивать объемы. Видим, что наш губернатор Сергей Константинович Ситников заинтересован в развитии сельского хозяйства, картофелеводства", - отметил гендиректор.
Сегодня продукция "Костромского картофеля" поставляется в 27 регионов России, Казахстан и Узбекистан, отмечают на предприятии. Самые востребованные высокоурожайные сорта: Гала, Садон и Ривьера.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Потребность в инженерах растет в Костромской области с ростом производства
11 марта, 18:24
Губернатор Сергей Ситников обсудил перспективы развития хозяйства с руководством компании. Для дальнейшей реализации инвестпроекта предприятию необходимы дополнительные посевные площади. Неиспользуемые земли в Костромском районе есть, но находятся в федеральной собственности, отмечалось на встрече. Глава региона поручил администрации муниципалитета и профильному департаменту оказать необходимую помощь хозяйству в их оформлении. При необходимости - подготовить обращение в федеральные структуры.
В соответствии с задачами, поставленными губернатором, развитию агропромышленного комплекса в Костромской области уделяется особое внимание, сообщает пресс-служба. Поддержка картофелеводов позволила увеличить производственные показатели в 1,4 раза за последние пять лет. Сегодня область полностью обеспечивает себя семенным картофелем.
"За последние десять лет практически на 40% выросла урожайность. И посевные площади растут. Благодаря тому, что за последние пять лет идет очень серьезная замена техники в сельском хозяйстве, в два раза увеличилась производительность труда. Главное, не снижать площадь посевного картофеля", - подчеркнул Ситников.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Ситников обсудил с молодыми специалистами перспективы развития IT-отрасли
8 апреля, 17:53
 
Костромская областьРоссияКазахстанСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала