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Одесситы, переплывшие Днепр, рассказали о побеге с Украины
Одесситы, переплывшие Днепр, рассказали о побеге с Украины - РИА Новости, 17.04.2025
Одесситы, переплывшие Днепр, рассказали о побеге с Украины
Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:15:00+03:00
2025-04-17T03:15:00+03:00
2025-04-17T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, но потом напоили чаем.Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне прошлого года пересекли крупную реку на резиновой лодке. Им пришлось пройти через сильный шторм, после чего они вышли на десантников ВС России на Кинбурнской косе и сдались им."Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем", — отметил он.Беженцы уточнили, что их проверяли, в частности, на полиграфе.Сейчас мужчины находятся в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение границы группой лиц по предварительному сговору.
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украина, вооруженные силы рф, одесса, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Одесса, Россия, В мире
Одесситы, переплывшие Днепр, рассказали о побеге с Украины
Беженец из Одессы Березовский рассказал о выстрелах при побеге в Россию