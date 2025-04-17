https://ria.ru/20250417/pobeda-2011831180.html

В нескольких районах Москвы ограничат движение для подготовки к Дню Победы

В нескольких районах Москвы ограничат движение для подготовки к Дню Победы - РИА Новости, 17.04.2025

В нескольких районах Москвы ограничат движение для подготовки к Дню Победы

Движение транспорта ограничат в отдельные дни в апреле и мае в некоторых районах Москвы для подготовки к празднованию Дня Победы, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:25:00+03:00

2025-04-17T15:25:00+03:00

2025-04-17T15:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

москва

новый арбат

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение транспорта ограничат в отдельные дни в апреле и мае в некоторых районах Москвы для подготовки к празднованию Дня Победы, сообщается на сайте мэра и правительства. Отмечается, что 18, 19, 23, 29 и 30 апреля, а также 3, 4, 7 и 9 мая временные ограничения движения затронут Центральный, Западный, участок перекрытия МКАД в районе Можайского шоссе, и Юго-Восточный административные округа. Изменения произойдут и в работе пешеходных переходов. Кроме того, в местах ограничений будет временно запрещена парковка. "В связи с подготовкой к параду Победы в период с 22.00 18 апреля до 02.00 19 апреля будет ограничено движение по внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от Минского до Новорязанского шоссе. В это время перекроют участок Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1 до МКАД, Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд", - говорится в сообщении. Уточняется, что 23 апреля в период с 21.00 до окончания мероприятия закроют для движения участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Недоступными для проезда станут улицы 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую со стороны станции метро "Маяковская" от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице. Возможно кратковременное перекрытие движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке. "Двадцать девятого апреля и 3 мая с 22.30 перекроют ряд улиц. В этот период нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Помимо этого, перекроют движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Движение откроют по мере прохождения колонны. На участках перекрытий запретят парковку с 00.01 28 апреля до 03.00 4 мая", - говорится в сообщении. Поясняется, что 29 апреля и 3 мая с 16.30 до 19.00, 7 и 9 мая с 05.00 до 08.00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. "Двадцать девятого апреля и 3 мая в период с 17.30 до окончания мероприятия и 7 мая с 05.30 до завершения мероприятия закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным... 29 апреля и 3 мая с 22.00 до окончания мероприятия и 7 мая с 10.00 до завершения мероприятия перекроют движение на Тверском бульваре, а также на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской", - сообщается на сайте. Подчеркивается, что 9 мая с 05.30 до окончания мероприятия для движения транспорта закроют Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, Моховую, Большую Никитскую, Болотную и Садовническую улицы. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке. Проезд закроют и по центральным набережным. Также в этот день с 10.00 до окончания мероприятия перекроют движение транспорта по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы. Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет также недоступен для проезда. На участках перекрытий с 00.01 8 мая до 13.00 9 мая запретят парковку. -0-

https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html

https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html

садовое кольцо (москва)

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва, новый арбат, 80-летие победы в великой отечественной войне