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Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
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18:06 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/peskov-2011885717.html
Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков
Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков
Российские власти заинтересованы в сохранении Сирией своей территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:06:00+03:00
2025-04-17T18:06:00+03:00
в мире
сирия
россия
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские власти заинтересованы в сохранении Сирией своей территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы Сирия сохраняла свою территориальную целостность", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о противостоянии Турции и Израиля на сирийской территории.
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в мире, сирия, россия, турция, дмитрий песков
В мире, Сирия, Россия, Турция, Дмитрий Песков
Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков

Песков: Россия заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские власти заинтересованы в сохранении Сирией своей территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим, чтобы Сирия сохраняла свою территориальную целостность", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о противостоянии Турции и Израиля на сирийской территории.
Жители Латакии на российской авиабазе Хмеймим. 11 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия предоставила сирийцам убежище на своей авиабазе, заявила Захарова
13 марта, 16:35
 
В миреСирияРоссияТурцияДмитрий Песков
 
 
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