https://ria.ru/20250417/peskov-2011885717.html

Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков

Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025

Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков

Российские власти заинтересованы в сохранении Сирией своей территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:06:00+03:00

2025-04-17T18:06:00+03:00

2025-04-17T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские власти заинтересованы в сохранении Сирией своей территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы Сирия сохраняла свою территориальную целостность", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о противостоянии Турции и Израиля на сирийской территории.

https://ria.ru/20250313/mid-2004791109.html

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в мире, сирия, россия, турция, дмитрий песков