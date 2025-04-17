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Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков
Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков
Российские власти заинтересованы в сохранении Сирией своей территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:06:00+03:00
2025-04-17T18:06:00+03:00
2025-04-17T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские власти заинтересованы в сохранении Сирией своей территориальной целостности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы Сирия сохраняла свою территориальную целостность", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о противостоянии Турции и Израиля на сирийской территории.
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в мире, сирия, россия, турция, дмитрий песков
В мире, Сирия, Россия, Турция, Дмитрий Песков
Россия заинтересована в сохранении текущих границ Сирии, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии