https://ria.ru/20250417/peskov-2011876179.html

Россия сообщает всем заинтересованным о нарушениях Украиной моратория

Россия сообщает всем заинтересованным о нарушениях Украиной моратория - РИА Новости, 17.04.2025

Россия сообщает всем заинтересованным о нарушениях Украиной моратория

Россия предоставляет всем заинтересованным сторонам информацию о нарушениях Украиной моратория на удары по энергообьектам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:16:00+03:00

2025-04-17T17:16:00+03:00

2025-04-17T17:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия предоставляет всем заинтересованным сторонам информацию о нарушениях Украиной моратория на удары по энергообьектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нами постоянно предоставляется информация о том, как ежедневно киевский режим нарушает этот мораторий, а точнее, продолжает свое неприсоединение к этому мораторию, продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Эта информация нами предоставляется всем заинтересованным сторонам", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250415/kreml-2011346661.html

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2025

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россия, украина, дмитрий песков