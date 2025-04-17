https://ria.ru/20250417/peskov-2011876179.html
Россия сообщает всем заинтересованным о нарушениях Украиной моратория
Россия сообщает всем заинтересованным о нарушениях Украиной моратория - РИА Новости, 17.04.2025
Россия сообщает всем заинтересованным о нарушениях Украиной моратория
Россия предоставляет всем заинтересованным сторонам информацию о нарушениях Украиной моратория на удары по энергообьектам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:16:00+03:00
2025-04-17T17:16:00+03:00
2025-04-17T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия предоставляет всем заинтересованным сторонам информацию о нарушениях Украиной моратория на удары по энергообьектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нами постоянно предоставляется информация о том, как ежедневно киевский режим нарушает этот мораторий, а точнее, продолжает свое неприсоединение к этому мораторию, продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Эта информация нами предоставляется всем заинтересованным сторонам", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250415/kreml-2011346661.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия сообщает всем заинтересованным о нарушениях Украиной моратория
Песков: РФ предоставляет информацию о нарушениях Украиной моратория на удары