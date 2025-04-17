https://ria.ru/20250417/peskov-2011875267.html
Россия заинтересована в налаживании отношений с Сирией, заявил Песков
Россия заинтересована в налаживании отношений с Сирией, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Россия заинтересована в налаживании отношений с Сирией, заявил Песков
Россия заинтересована в налаживании отношений с властями Сирии, Москва в этом вопросе находится в диалоге с региональными игроками, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:13:00+03:00
2025-04-17T17:13:00+03:00
2025-04-17T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в налаживании отношений с властями Сирии, Москва в этом вопросе находится в диалоге с региональными игроками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в налаживании отношений с нынешними сирийскими властями и находимся по этому вопросу в диалоге со всеми региональными игроками", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250417/putin-2011804994.html
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россия, сирия, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Россия заинтересована в налаживании отношений с Сирией, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в налаживании отношений с новыми властями Сирии