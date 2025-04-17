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В Кремле выразили озабоченность из-за продолжения огня в секторе Газа
В Кремле выразили озабоченность из-за продолжения огня в секторе Газа - РИА Новости, 17.04.2025
В Кремле выразили озабоченность из-за продолжения огня в секторе Газа
Продолжение огня в секторе Газа вызывает озабоченность РФ, Москва выступает за то, чтобы в регион как можно скорее пришел мир, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:09:00+03:00
2025-04-17T17:09:00+03:00
2025-04-17T17:28:00+03:00
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москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Продолжение огня в секторе Газа вызывает озабоченность РФ, Москва выступает за то, чтобы в регион как можно скорее пришел мир, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Катар приложил большие усилия для остановки огня, это мы знаем. Но, к сожалению, продолжается гибель мирного населения. Это вызывает глубокую озабоченность у российской стороны. Эта озабоченность была также выражена сегодня президентом (РФ Владимиром) Путиным. Мы действительно хотим, чтобы мир как можно скорее пришел в этот регион, на эту многострадальную землю. Высоко ценим усилия всех стран, которые делают все возможное для того, чтобы мир настал, в том числе, конечно же, усилия Катара, который много, упорно и продуктивно работает в этом направлении", - сказал Песков.Путин в четверг в Кремле провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
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россия, москва, дмитрий песков, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
В Кремле выразили озабоченность из-за продолжения огня в секторе Газа
Песков: продолжение огня в секторе Газа вызывает озабоченность в Москве