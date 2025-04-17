https://ria.ru/20250417/peskov-2011810123.html
Песков рассказал о переговорах России и США
Песков рассказал о переговорах России и США - РИА Новости, 17.04.2025
Песков рассказал о переговорах России и США
Российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:12:00+03:00
2025-04-17T14:12:00+03:00
2025-04-17T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российско-американские контакты являются основным треком, по которому ведется работа в рамках украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования, - это российско-американские контакты, которые продолжаются", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011789987.html
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дмитрий песков, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков рассказал о переговорах России и США
Песков: основная работа по урегулированию на Украине ведется между РФ и США