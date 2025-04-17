https://ria.ru/20250417/peregovory--2011861023.html

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана состоятся 18 апреля

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана состоятся 18 апреля - РИА Новости, 17.04.2025

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана состоятся 18 апреля

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоятся в Москве 18 апреля, они обсудят тематику Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:31:00+03:00

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иран

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоятся в Москве 18 апреля, они обсудят тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, положение дел в Сирии, Закавказье и на Каспии, заявили в МИД РФ."Восемнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи... В ходе предстоящей беседы будет обсужден широкий круг актуальных региональных и международных вопросов, включая тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, положение дел в Сирии, Закавказье и на Каспии", - говорится в сообщении.Отмечается, что Россия намерена и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном в интересах региональной стабильности и международной безопасности, в Москве рассчитывают на поступательное укрепление всего комплекса многопланового стратегического взаимодействия с Исламской Республикой Иран.

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иран, россия, в мире, сергей лавров, москва, аббас аракчи