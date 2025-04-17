https://ria.ru/20250417/pensiya-2011714582.html

Эксперт рассказала, что может помешать получить страховую пенсию

Эксперт рассказала, что может помешать получить страховую пенсию - РИА Новости, 17.04.2025

Эксперт рассказала, что может помешать получить страховую пенсию

Назначение и размер пенсии в России сегодня зависит от уровня официальных доходов человека, без страховых отчислений в Социальный фонд России гражданин рискует... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T02:17:00+03:00

2025-04-17T02:17:00+03:00

2025-04-17T02:17:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Назначение и размер пенсии в России сегодня зависит от уровня официальных доходов человека, без страховых отчислений в Социальный фонд России гражданин рискует остаться без страховой пенсии по старости, рассказала РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова. "Уровень официальных доходов работников влияет на размер пенсии. С официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России, и эти взносы учитываются в дальнейшем при назначении и расчете пенсии", - сказала Гукасова. Она объяснила, что при отсутствии официальной зарплаты и отчислений россияне рискуют остаться без страховой пенсии. Кроме того, от официального трудоустройства зависит также размер пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, а также больничных. Россияне, которые не наработали достаточные для назначения страховой пенсии по старости стаж и пенсионные баллы, могут получить социальную пенсию по старости. Её размер в этом году составляет 8 824,08 рубля в месяц, при этом прожиточный минимум пенсионеров - 15 250 в месяц.

https://ria.ru/20250416/pensii-2011565896.html

https://ria.ru/20250414/pensiya-2011058484.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия