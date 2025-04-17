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Парфенчиков: ввод жилья в Карелии достиг наибольшего показателя за 34 года - РИА Новости, 17.04.2025
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11:47 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/parfenchikov-2011771746.html
Парфенчиков: ввод жилья в Карелии достиг наибольшего показателя за 34 года
Парфенчиков: ввод жилья в Карелии достиг наибольшего показателя за 34 года - РИА Новости, 17.04.2025
Парфенчиков: ввод жилья в Карелии достиг наибольшего показателя за 34 года
Более 330 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в 2024 году, это самый большой показатель по вводу за последние 34 года, сообщил глава Карелии... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:47:00+03:00
2025-04-17T11:47:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
петрозаводск
жилье
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 330 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в 2024 году, это самый большой показатель по вводу за последние 34 года, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая с отчетом о деятельности правительства в прошлом году перед депутатами Законодательного собрания республики. По его словам, рост в сравнении с 2023 годом составил 6,9%. Всего, по информации министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, в 2024 году построено и введено в эксплуатацию 18 многоквартирных и 2169 индивидуальных домов, что в сумме составляет 333,9 тысячи квадратных метров. Такой показатель — результат мер, предпринятых государством в 2021 и в 2022 годах. Карелия активно участвовала в федеральных программах семейной и льготной ипотеки. Кроме того, в республике продолжается президентская программа социальной газификации. Она поддерживает интерес к индивидуальному жилищному строительству, объем которого в сравнении с 2017 годом, в 2024 году увеличился в три раза. Количество представленных в 2023 и 2024 годах земельных участков под ИЖС позволяет рассчитывать на сохранение высоких темпов частного домостроения. По прогнозу Минстроя региона и с учетом количества участков, где создана техническая возможность подключения природного газа — а их в республике более 8 тысяч — темпы индивидуального жилищного строительства должны сохраниться на уровне 2024 года. Отмечается, что в целом с 2019 года из аварийного жилья переехали почти 9,4 тысячи жителей республики. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в районах и округах расселено более 167 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Расселение продолжится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В Петрозаводске активно используется механизм комплексного развития территорий. В рамках которого в столице Карелии расселено уже 108 квартир. Глава Карелии поставил перед правительством и органами местного самоуправления задачу: в 2025 году выделить не менее 3,5 тысячи участков под строительство индивидуального жилья. "Чтобы нашим жителям в районах и округах было проще, быстрее и эффективнее решать земельные вопросы, часть полномочий в выделении земельных участков мы передаем муниципалитетам. Уверен, это принесет положительные результаты", — приводит пресс-служба правительства региона слова Парфенчикова.
https://ria.ru/20250328/investitsii-2007941577.html
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республика карелия
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республика карелия, артур парфенчиков, петрозаводск, жилье
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Петрозаводск, Жилье
Парфенчиков: ввод жилья в Карелии достиг наибольшего показателя за 34 года

Более 330 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в Карелии в 2024 году

© Фото : правительство Республики КарелияГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : правительство Республики Карелия
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 330 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в 2024 году, это самый большой показатель по вводу за последние 34 года, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, выступая с отчетом о деятельности правительства в прошлом году перед депутатами Законодательного собрания республики.
По его словам, рост в сравнении с 2023 годом составил 6,9%.
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Парфенчиков: инвестиции в капитал Карелии составили свыше 100 млрд рублей
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Всего, по информации министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, в 2024 году построено и введено в эксплуатацию 18 многоквартирных и 2169 индивидуальных домов, что в сумме составляет 333,9 тысячи квадратных метров.
Такой показатель — результат мер, предпринятых государством в 2021 и в 2022 годах. Карелия активно участвовала в федеральных программах семейной и льготной ипотеки. Кроме того, в республике продолжается президентская программа социальной газификации. Она поддерживает интерес к индивидуальному жилищному строительству, объем которого в сравнении с 2017 годом, в 2024 году увеличился в три раза.
Количество представленных в 2023 и 2024 годах земельных участков под ИЖС позволяет рассчитывать на сохранение высоких темпов частного домостроения. По прогнозу Минстроя региона и с учетом количества участков, где создана техническая возможность подключения природного газа — а их в республике более 8 тысяч — темпы индивидуального жилищного строительства должны сохраниться на уровне 2024 года.
Отмечается, что в целом с 2019 года из аварийного жилья переехали почти 9,4 тысячи жителей республики. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в районах и округах расселено более 167 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Расселение продолжится в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В Петрозаводске активно используется механизм комплексного развития территорий. В рамках которого в столице Карелии расселено уже 108 квартир.
Глава Карелии поставил перед правительством и органами местного самоуправления задачу: в 2025 году выделить не менее 3,5 тысячи участков под строительство индивидуального жилья.
"Чтобы нашим жителям в районах и округах было проще, быстрее и эффективнее решать земельные вопросы, часть полномочий в выделении земельных участков мы передаем муниципалитетам. Уверен, это принесет положительные результаты", — приводит пресс-служба правительства региона слова Парфенчикова.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания
28 марта, 14:55
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковПетрозаводскЖилье
 
 
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