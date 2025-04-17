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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.04.2025
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T00:21:00+03:00
2025-04-17T00:21:00+03:00
2025-04-17T00:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать семь вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено 63 боеприпаса. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей, в том числе несовершеннолетнего. В предыдущие сутки были зафиксированы 20 обстрелов.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса