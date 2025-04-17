https://ria.ru/20250417/obrushenie-2011797595.html

В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва

В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва - РИА Новости, 17.04.2025

В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва

Два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газовоздушной смеси, ведется разбор завалов, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:29:00+03:00

2025-04-17T13:29:00+03:00

2025-04-17T13:36:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газовоздушной смеси, ведется разбор завалов, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. "В 14.58 (10.58 мск) в экстренные службы поступило сообщение, что в одном из гаражей на улице Большая Ленинского района Новосибирска произошел хлопок газовоздушной смеси. Обрушились два гаража", - говорится в релизе. К прибытию пожарных из строений шел густой черный дым. Из-за порывов ветра огонь быстро распространялся по мягкой кровле. Более получаса потребовалось для ликвидации открытого горения. "Пожарные и спасатели продолжают разбирать завалы", - добавили в главке. Информация о возможных пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20250417/ljubertsy-2011781158.html

новосибирск

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Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область