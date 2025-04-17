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В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва
В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва - РИА Новости, 17.04.2025
В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва
Два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газовоздушной смеси, ведется разбор завалов, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:29:00+03:00
2025-04-17T13:29:00+03:00
2025-04-17T13:36:00+03:00
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газовоздушной смеси, ведется разбор завалов, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. "В 14.58 (10.58 мск) в экстренные службы поступило сообщение, что в одном из гаражей на улице Большая Ленинского района Новосибирска произошел хлопок газовоздушной смеси. Обрушились два гаража", - говорится в релизе. К прибытию пожарных из строений шел густой черный дым. Из-за порывов ветра огонь быстро распространялся по мягкой кровле. Более получаса потребовалось для ликвидации открытого горения. "Пожарные и спасатели продолжают разбирать завалы", - добавили в главке. Информация о возможных пострадавших уточняется.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва
В гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газа обрушились два гаража