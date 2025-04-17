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В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва - РИА Новости, 17.04.2025
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13:29 17.04.2025 (обновлено: 13:36 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/obrushenie-2011797595.html
В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва
В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва - РИА Новости, 17.04.2025
В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва
Два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газовоздушной смеси, ведется разбор завалов, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:29:00+03:00
2025-04-17T13:36:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газовоздушной смеси, ведется разбор завалов, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. "В 14.58 (10.58 мск) в экстренные службы поступило сообщение, что в одном из гаражей на улице Большая Ленинского района Новосибирска произошел хлопок газовоздушной смеси. Обрушились два гаража", - говорится в релизе. К прибытию пожарных из строений шел густой черный дым. Из-за порывов ветра огонь быстро распространялся по мягкой кровле. Более получаса потребовалось для ликвидации открытого горения. "Пожарные и спасатели продолжают разбирать завалы", - добавили в главке. Информация о возможных пострадавших уточняется.
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске обрушились два гаража в гаражном кооперативе после взрыва

В гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газа обрушились два гаража

© МЧС Новосибирской области/TelegramПоследствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске
Последствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© МЧС Новосибирской области/Telegram
Последствия взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Два гаража обрушились в гаражном кооперативе в Новосибирске после взрыва газовоздушной смеси, ведется разбор завалов, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 14.58 (10.58 мск) в экстренные службы поступило сообщение, что в одном из гаражей на улице Большая Ленинского района Новосибирска произошел хлопок газовоздушной смеси. Обрушились два гаража", - говорится в релизе.
К прибытию пожарных из строений шел густой черный дым. Из-за порывов ветра огонь быстро распространялся по мягкой кровле. Более получаса потребовалось для ликвидации открытого горения.
"Пожарные и спасатели продолжают разбирать завалы", - добавили в главке.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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