https://ria.ru/20250417/novoseltsev-2011859567.html

Новосельцев: Начинаем формировать новую Народную программу на 2025-2030 гг

Новосельцев: Начинаем формировать новую Народную программу на 2025-2030 гг - РИА Новости, 17.04.2025

Новосельцев: Начинаем формировать новую Народную программу на 2025-2030 гг

Депутаты Калужского Заксобрания будут активно участвовать в решении масштабных задач по дальнейшему движению региона вперед, в том числе, в формировании новой... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:27:00+03:00

2025-04-17T16:27:00+03:00

2025-04-17T16:27:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутаты Калужского Заксобрания будут активно участвовать в решении масштабных задач по дальнейшему движению региона вперед, в том числе, в формировании новой Народной программы наказов на 2025-2030 годы, заявил председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев, комментируя ежегодный отчет губернатора Владислава Шапши перед депутатами. Мероприятие традиционно состоялось в рамках заседания сессии Законодательного собрания. Парламентарии приняли отчет главы региона единогласно. "Хочу более подробно остановиться на программе наказов избирателей, о которой сегодня говорил Владислав Валерьевич. Она была создана в 2020 году, за это время программа включила в себя порядка 3,5 тысяч наказов, 90% их них уже реализованы. Все наказы собраны в одном месте – на сайте er40.ru. Каждый житель может зайти на сайт и посмотреть, что было сделано за прошедшие пять лет в разрезе каждого района. Сделано, на самом деле, немало, но впереди тоже большие задачи. Начинаем формировать новую Народную программу 2025-2030. Я надеюсь, что вместе с жителями области, правительством региона во главе с губернатором мы эти задачи обязательно выполним", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Новосельцева. Новосельцев также выразил благодарность губернатору за оперативное реагирование на предложение депутатов увеличить финансирование программ инициативного бюджетирования. "В этом году мы уже распределили по районам 350 миллионов рублей, но этого оказалось недостаточно. Не все важные объекты вошли в программу. Как сказал сегодня губернатор, дополнительно на инициативное бюджетирование будет выделено 84 миллиона рублей. Благодаря этим средствам все проекты будут реализованы... Программа является большим подспорьем в решении проблем, волнующих жителей. В каждом районе есть свои достижения, повсеместно идет строительство, ремонты, благоустройство. Будем развивать это направление и дальше", - резюмировал Новосельцев.

https://ria.ru/20250415/novoseltsev-2011459151.html

https://ria.ru/20250414/shapsha-2011238997.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша