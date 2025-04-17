https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011885848.html

Олег Николаев: республика сохраняет позитивную динамику развития

Олег Николаев: республика сохраняет позитивную динамику развития - РИА Новости, 17.04.2025

Олег Николаев: республика сохраняет позитивную динамику развития

В текущем году Чувашии удалось сохранить позитивную динамику развития, которую правительство региона формировало последние пять лет, заявил в рамках ежегодной... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:54:00+03:00

2025-04-17T17:54:00+03:00

2025-04-17T17:54:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В текущем году Чувашии удалось сохранить позитивную динамику развития, которую правительство региона формировало последние пять лет, заявил в рамках ежегодной пресс-конференции глава региона Олег Николаев. "В частности, индекс роста промышленности по итогам 2023 года, по данным Росстата, составил 30%, обрабатывающей – 37%, а по прошлому году пока, по предварительным данным, мы прибавили еще 13 и 15-16% соответственно. Еще один важный показатель: впервые по итогам прошлого года общее количество налогов, сгенерированное экономикой Чувашской Республики, если опираться на отгруженную продукцию и выплаченную зарплату, откуда отчисления идут в региональный бюджет, составило 123 миллиарда рублей, а консолидированные расходы – 116 миллиардов рублей. Такой пропорции, когда общее количество налогов и общие затраты на обеспечение жизнедеятельности республики, прежде никогда не было. Такое произошло впервые", - отметил Николаев. Еще одним важным показателем он назвал участие республики в программе индивидуального социально-экономического развития. "За счет поддержки президента нам удалось попасть в число 10 регионов, которые реализуют эту программу. С одной стороны, принято считать, что в нее попадают регионы с низким уровнем социально-экономического развития, с другой, это дает нам возможность целенаправленно реализовывать направления, которые имеют ключевое значение для республики. А также дает возможность внести свой вклад в развитие страны в целом на пути к ее самодостаточности и технологическому суверенитету в различных отраслях", - подчеркнул глава региона. В рамках новой индивидуальной программы развития Чувашия развивает высокотехнологические производства в таких секторах экономики, как машиностроение, электротехника, химическая и пищевая промышленности, сельскохозяйственное производство, ИТ. Среди значимых проектов региона Николаев назвал также социальные программы по сопровождению жизни людей и культурные проекты. "В области культуры за прошедший год нам удалось реализовать большое количество инициатив. В частности, это "Культурная среда", когда каждую среду столичные учреждения культуры Чувашии выезжают в муниципалитеты, и мы видим, какой большой популярностью пользуются эти встречи как среди подрастающего, так и среди старшего поколения", - рассказал глава республики.

https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011862497.html

https://ria.ru/20250414/chuvashija-2011089589.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)