https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011862497.html

Олег Николаев: 99% экспорта продукции региона – несырьевой

Олег Николаев: 99% экспорта продукции региона – несырьевой - РИА Новости, 17.04.2025

Олег Николаев: 99% экспорта продукции региона – несырьевой

Экспорт продукции, произведенной в Чувашии, на 99% несырьевой; в республике растет доля высокотехнологичной продукции в областях машиностроения, электротехники... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:34:00+03:00

2025-04-17T16:34:00+03:00

2025-04-17T16:34:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

экспорт

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Экспорт продукции, произведенной в Чувашии, на 99% несырьевой; в республике растет доля высокотехнологичной продукции в областях машиностроения, электротехники и сфере ИТ-решений, сообщил в рамках своей пресс-конференции глава Чувашской Республики Олег Николаев. По его словам, внешняя торговля является одной из важнейших составляющих экономики региона. "Мы понимаем, что, если наша продукция пользуется спросом за рубежом, это однозначно говорит о ее высоком качестве. Мы активно работаем с Российским экспортным центром для того, чтобы заводить нашу продукцию в перечень товаров под брендом "Сделано в России". В Чувашской Республике их становится все больше и больше, и как итог – темпы роста экспорта у нас в регионе выше, чем рост импорта. Это нас очень радует. За последние годы мы существенно выросли и, по данным Росстата, уже в этом году с большой долей вероятности выйдем на положительный профицит с точки зрения экспорта и импорта", - рассказал глава республики. Он уточнил, что наибольшим спросом пользуется продукция крупных предприятий Чувашии. "Это машиностроение – тракторы, станки; электротехническая продукция, химия, причем как крупнотоннажная – в частности, хлорная продукция, которая является уникальной не только в России, но и в мире, так и продукция для аграрного сектора – гербициды, пестициды. Далее хорошим спросом пользуются кондитерские изделия, различная сельхозпродукция, спрос на которую растет, к примеру, в азиатских странах, с которыми мы наращиваем торговлю", - отметил Николаев. По его словам, в регионе много объектов среднего и малого бизнеса, которые экспортируют свои товары за рубеж. "Это более 200 предприятий, которые смогли выйти на экспорт за счет нашей поддержки. И здесь продукция абсолютно разная: как высокотехнологичная, включая различные сервисы, так и сельскохозяйственная – куриная, молочная, товары хлебопереработки. Очень важно, что экспорт у нас не сырьевой: 99% — это обработка. А самое главное – растет доля высокотехнологичной продукции: и в машиностроении, и в электротехнике, и в ИТ-решениях. Если говорить о новых направлениях после закрытия Европы, мы активно открываем для себя рынки Азии. Прежде всего, восстанавливаем связи со странами СНГ, а далее – это Китай, Иран и другие страны Азии", - подытожил глава Чувашии.

https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011837215.html

https://ria.ru/20250408/chuvashiya-2010047457.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), экспорт