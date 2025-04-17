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Олег Николаев: проект "Время СВОих" – приоритетная задача - РИА Новости, 17.04.2025
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15:43 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011837215.html
Олег Николаев: проект "Время СВОих" – приоритетная задача
Олег Николаев: проект "Время СВОих" – приоритетная задача - РИА Новости, 17.04.2025
Олег Николаев: проект "Время СВОих" – приоритетная задача
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что реализация программы "Время СВОих" является для регионального правительства приоритетной задачей, сообщает корреспондент РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:43:00+03:00
2025-04-17T15:43:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
сво
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что реализация программы "Время СВОих" является для регионального правительства приоритетной задачей, сообщает корреспондент РИА Новости. В ходе пресс-конференции, которая длилась около трех часов, Николаев ответил более чем на 30 вопросов. Один из них касался кадрового проекта для ветеранов СВО "Время СВОих". "Сопровождение участников СВО и членов их семей является для нас не только одной из приоритетных задач, а приоритетом из приоритетов. В рамках этого была запущена программа "Время СВОих", задача которой обеспечить сопровождение тех, кто уже вернулся после выполнения боевых задач. Здесь мы решаем вопросы по разным направлениям: в первую очередь, это медицинская и психологическая реабилитация. Республиканский госпиталь для ветеранов войн служит у нас единым окном для входа в программу. Тут проводят диагностику, а дальше идет распределение по медучреждениям, которые имеют необходимую базу и программы реабилитации", - рассказал глава Чувашии. Уже после того, как человек прошел реабилитацию и готов вернуться к трудовой деятельности, он может рассчитывать на программу переподготовки, в том числе и по линии кадрового управления. "После реабилитации идет сопровождение через министерство труда и социального развития: в случае необходимости – переподготовка и подбор места. Переподготовка может быть организована как по месту работы, так и через специальные программы по линии Минтруда. За прошлый год, в частности, 60 человек было переподготовлено за счет инструментов центров занятости, а 242 ветерана трудоустроились и прошли обучение как ученики на рабочем месте", - привел данные Николаев. По его словам, важной частью программы являет серьезная углубленная переподготовка, связанная с управленческой деятельностью "на среднем и высшем звеньях". "Причем речь не только о работе на госслужбе, в которой мы заинтересованы – в частности, в том, чтобы участники программы "Время СВОих" приходили на муниципальную, государственную службу. В программе также участвуют наши партнеры – крупные предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать таких специалистов, поскольку здесь идет серьезный отбор, который осуществляют специалисты РАНХиГС, а мы уже реализуем разработанные методики программы "Время героев": адаптируем их на месте и претворяем в жизнь", - пояснил глава республики. Николаев также заверил, что готов и сам быть наставником человека, который поставит перед собой амбициозную цель взять на себя обязанности главы Чувашской Республики.
https://ria.ru/20250415/nikolaev-2011506922.html
https://ria.ru/20250408/chuvashiya-2010047457.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), сво
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), СВО
Олег Николаев: проект "Время СВОих" – приоритетная задача

Николаев: проект "Время СВОих" – приоритетная задача

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что реализация программы "Время СВОих" является для регионального правительства приоритетной задачей, сообщает корреспондент РИА Новости.
В ходе пресс-конференции, которая длилась около трех часов, Николаев ответил более чем на 30 вопросов. Один из них касался кадрового проекта для ветеранов СВО "Время СВОих".
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"Сопровождение участников СВО и членов их семей является для нас не только одной из приоритетных задач, а приоритетом из приоритетов. В рамках этого была запущена программа "Время СВОих", задача которой обеспечить сопровождение тех, кто уже вернулся после выполнения боевых задач. Здесь мы решаем вопросы по разным направлениям: в первую очередь, это медицинская и психологическая реабилитация. Республиканский госпиталь для ветеранов войн служит у нас единым окном для входа в программу. Тут проводят диагностику, а дальше идет распределение по медучреждениям, которые имеют необходимую базу и программы реабилитации", - рассказал глава Чувашии.
Уже после того, как человек прошел реабилитацию и готов вернуться к трудовой деятельности, он может рассчитывать на программу переподготовки, в том числе и по линии кадрового управления.
"После реабилитации идет сопровождение через министерство труда и социального развития: в случае необходимости – переподготовка и подбор места. Переподготовка может быть организована как по месту работы, так и через специальные программы по линии Минтруда. За прошлый год, в частности, 60 человек было переподготовлено за счет инструментов центров занятости, а 242 ветерана трудоустроились и прошли обучение как ученики на рабочем месте", - привел данные Николаев.
По его словам, важной частью программы являет серьезная углубленная переподготовка, связанная с управленческой деятельностью "на среднем и высшем звеньях".
"Причем речь не только о работе на госслужбе, в которой мы заинтересованы – в частности, в том, чтобы участники программы "Время СВОих" приходили на муниципальную, государственную службу. В программе также участвуют наши партнеры – крупные предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать таких специалистов, поскольку здесь идет серьезный отбор, который осуществляют специалисты РАНХиГС, а мы уже реализуем разработанные методики программы "Время героев": адаптируем их на месте и претворяем в жизнь", - пояснил глава республики.
Николаев также заверил, что готов и сам быть наставником человека, который поставит перед собой амбициозную цель взять на себя обязанности главы Чувашской Республики.
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