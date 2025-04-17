https://ria.ru/20250417/naznachenie-2011902387.html

WP: Трамп назначил врио прокурора округа Колумбия гостя RT и Sputnik

WP: Трамп назначил врио прокурора округа Колумбия гостя RT и Sputnik - РИА Новости, 17.04.2025

WP: Трамп назначил врио прокурора округа Колумбия гостя RT и Sputnik

Президент США Дональд Трамп назначил временно исполняющим обязанности прокурора округа Колумбия и предложил в качестве кандидата на постоянный срок в этой... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:30:00+03:00

2025-04-17T19:30:00+03:00

2025-04-17T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил временно исполняющим обязанности прокурора округа Колумбия и предложил в качестве кандидата на постоянный срок в этой должности американского политика Эда Мартина, который более 150 раз выступал в качестве приглашенного комментатора на RT и Sputnik, сообщает американская газета Washington Post. "Сейчас Мартин является временно исполняющим обязанности прокурора округа Колумбия и предложен Трампом для работы в этой должности на постоянной основе... Он более 150 раз появлялся на RT и Sputnik... в качестве приглашенного комментатора с августа 2016 года по апрель 2024 года", - говорится в публикации издания со ссылкой на сайты RT и Sputnik. Согласно газете, политик выступал на RT и Sputnik чаще, чем на любом другом крупном кабельном телеканале, в том числе в США. При этом отмечается, что он якобы не указал опыт появления в российских СМИ в своей анкете для сената, требующей перечислить выступления в средствах массовой информации. По данным Washington Post, выступления Мартина вызывали критику со стороны ряда аналитиков по национальной безопасности США. При этом он также вставал на сторону RT и Sputnik, когда госдеп США назвал их "критически важными элементами пропаганды" Москвы. Как подчеркивает газета, доказательств того, что Мартин действовал согласно какому-либо российскому чиновнику или организации, нет. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

https://ria.ru/20250104/tramp-1992457766.html

https://ria.ru/20241205/rt-1987482029.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002863822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, колумбия, москва, дональд трамп, энтони блинкен, маргарита симоньян, телеканал rt, sputnik