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Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества - РИА Новости, 17.04.2025
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16:30 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/muzhestvo-2011860675.html
Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества
Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества - РИА Новости, 17.04.2025
Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества
Корреспонденты Первого канала и "Известий" Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:30:00+03:00
2025-04-17T16:30:00+03:00
москва
анна прокофьева
александр федорчак (военкор)
дмитрий волков
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Корреспонденты Первого канала и "Известий" Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея Александровича - телеоператора отдела операторов службы телевизионного вещания дирекции информационного вещания открытого акционерного общества "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "Звезда", город Москва (посмертно); Прокофьеву Анна Андреевну - корреспондента отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ акционерного общество "Первый канал", город Москва (посмертно); Сиркели Александра - водителя автомобиля открытого акционерного общества "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "Звезда", город Москва (посмертно); Федорчака Александра Сергеевича - корреспондента отдела корреспондентов общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в документе. Кроме того, медалью "За отвагу" награжден кинооператор Первого канала Дмитрий Волков.
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москва, анна прокофьева, александр федорчак (военкор), дмитрий волков, общество
Москва, Анна Прокофьева, Александр Федорчак (военкор), Дмитрий Волков, Общество
Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества

Прокофьеву, Федорчака, Панова и Сиркели посмертно наградили орденами Мужества

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Корреспонденты Первого канала и "Известий" Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея Александровича - телеоператора отдела операторов службы телевизионного вещания дирекции информационного вещания открытого акционерного общества "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "Звезда", город Москва (посмертно); Прокофьеву Анна Андреевну - корреспондента отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ акционерного общество "Первый канал", город Москва (посмертно); Сиркели Александра - водителя автомобиля открытого акционерного общества "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "Звезда", город Москва (посмертно); Федорчака Александра Сергеевича - корреспондента отдела корреспондентов общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в документе.
Кроме того, медалью "За отвагу" награжден кинооператор Первого канала Дмитрий Волков.
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