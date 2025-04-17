https://ria.ru/20250417/moskva-2011696519.html

Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей

Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей - РИА Новости, 17.04.2025

Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей

Столичные производители выпекли в 2025 году к Пасхе около 2 тысяч тонн куличей, кексов и других кондитерских изделий как по классическим, так и по собственным... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:13:00+03:00

2025-04-17T07:13:00+03:00

2025-04-17T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Столичные производители выпекли в 2025 году к Пасхе около 2 тысяч тонн куличей, кексов и других кондитерских изделий как по классическим, так и по собственным оригинальным рецептам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В отрасли действует около 120 предприятий, где работают более 18 тысяч человек. Это внушительный промышленный комплекс, который обеспечивает качественной и разнообразной выпечкой не только москвичей, но и жителей других регионов страны. В этом году столичные предприятия изготовили свыше 4,5 миллиона куличей и кексов общей массой около двух тысяч тонн. Такой объем позволяет удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Так, кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" произвел к празднику более 1,4 миллиона куличей и кексов – около 620 тонн изделий 13 видов. В свою очередь, Холдинг "Коломенский" выпустил около 2 миллионов кексов и куличей общей массой более 600 тонн - это на 40% превышает показатели прошлого года. Пекари кондитерского комбината "Добрынинский" также на 40% увеличили выпуск, изготовив к Пасхе около 13 тонн изделий.На хлебокомбинате "Пеко" в апреле испекли более миллиона куличей общей массой около 150 тонн. В товарной линейке более 15 видов куличей. Московская пекарня "Каравай-СВ" выпустила к празднику более 100 тысяч куличей, в ассортименте представлены 20 видов: классические, а также оригинальные. Наконец, компания "Царский пряник" выпустила три тысячи куличей. Ежегодно здесь выпускают куличи, расписанные вручную. Несмотря на трудоемкий процесс, предприятие ежегодно увеличивает производство на 30-50%.Наращивать выпуск продукции и расширять ассортимент столичным производителям помогают меры городской поддержки. В Москве их более 20, включая льготное кредитование, аренду земли по сниженной ставке, специальные статусы и другие инструменты.

https://ria.ru/20250414/liksutov-2011095020.html

https://ria.ru/20250411/vystavka-2010636522.html

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москва, анатолий гарбузов