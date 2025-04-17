Рейтинг@Mail.ru
Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/moskva-2011696519.html
Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей
Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей - РИА Новости, 17.04.2025
Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей
Столичные производители выпекли в 2025 году к Пасхе около 2 тысяч тонн куличей, кексов и других кондитерских изделий как по классическим, так и по собственным... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:13:00+03:00
2025-04-17T07:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011696169_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f4495acf1a6175a62b8909659cf78eaf.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Столичные производители выпекли в 2025 году к Пасхе около 2 тысяч тонн куличей, кексов и других кондитерских изделий как по классическим, так и по собственным оригинальным рецептам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В отрасли действует около 120 предприятий, где работают более 18 тысяч человек. Это внушительный промышленный комплекс, который обеспечивает качественной и разнообразной выпечкой не только москвичей, но и жителей других регионов страны. В этом году столичные предприятия изготовили свыше 4,5 миллиона куличей и кексов общей массой около двух тысяч тонн. Такой объем позволяет удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Так, кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" произвел к празднику более 1,4 миллиона куличей и кексов – около 620 тонн изделий 13 видов. В свою очередь, Холдинг "Коломенский" выпустил около 2 миллионов кексов и куличей общей массой более 600 тонн - это на 40% превышает показатели прошлого года. Пекари кондитерского комбината "Добрынинский" также на 40% увеличили выпуск, изготовив к Пасхе около 13 тонн изделий.На хлебокомбинате "Пеко" в апреле испекли более миллиона куличей общей массой около 150 тонн. В товарной линейке более 15 видов куличей. Московская пекарня "Каравай-СВ" выпустила к празднику более 100 тысяч куличей, в ассортименте представлены 20 видов: классические, а также оригинальные. Наконец, компания "Царский пряник" выпустила три тысячи куличей. Ежегодно здесь выпускают куличи, расписанные вручную. Несмотря на трудоемкий процесс, предприятие ежегодно увеличивает производство на 30-50%.Наращивать выпуск продукции и расширять ассортимент столичным производителям помогают меры городской поддержки. В Москве их более 20, включая льготное кредитование, аренду земли по сниженной ставке, специальные статусы и другие инструменты.
https://ria.ru/20250414/liksutov-2011095020.html
https://ria.ru/20250411/vystavka-2010636522.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011696169_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f7f7cb46b91ff77d9009e82a41fc2cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Московские фабрики испекли свыше 4,5 миллиона пасхальных куличей

Пекари Москвы предложили потребителям около 2 тысяч тонн продукции к Пасхе

© Фото : Пресс-служба ДИППСмотр-конкурс Пасхальный Кулич Москвы 2024
Смотр-конкурс Пасхальный Кулич Москвы 2024 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Смотр-конкурс Пасхальный Кулич Москвы 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Столичные производители выпекли в 2025 году к Пасхе около 2 тысяч тонн куличей, кексов и других кондитерских изделий как по классическим, так и по собственным оригинальным рецептам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В отрасли действует около 120 предприятий, где работают более 18 тысяч человек. Это внушительный промышленный комплекс, который обеспечивает качественной и разнообразной выпечкой не только москвичей, но и жителей других регионов страны. В этом году столичные предприятия изготовили свыше 4,5 миллиона куличей и кексов общей массой около двух тысяч тонн. Такой объем позволяет удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.
На производстве Изварино Фарма - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Ликсутов: выпуск лекарств в Москве вырос более чем на 4% за два месяца
14 апреля, 10:40
Так, кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" произвел к празднику более 1,4 миллиона куличей и кексов – около 620 тонн изделий 13 видов. В свою очередь, Холдинг "Коломенский" выпустил около 2 миллионов кексов и куличей общей массой более 600 тонн - это на 40% превышает показатели прошлого года. Пекари кондитерского комбината "Добрынинский" также на 40% увеличили выпуск, изготовив к Пасхе около 13 тонн изделий.
На хлебокомбинате "Пеко" в апреле испекли более миллиона куличей общей массой около 150 тонн. В товарной линейке более 15 видов куличей. Московская пекарня "Каравай-СВ" выпустила к празднику более 100 тысяч куличей, в ассортименте представлены 20 видов: классические, а также оригинальные. Наконец, компания "Царский пряник" выпустила три тысячи куличей. Ежегодно здесь выпускают куличи, расписанные вручную. Несмотря на трудоемкий процесс, предприятие ежегодно увеличивает производство на 30-50%.
Наращивать выпуск продукции и расширять ассортимент столичным производителям помогают меры городской поддержки. В Москве их более 20, включая льготное кредитование, аренду земли по сниженной ставке, специальные статусы и другие инструменты.
Предприятия Москвы поучаствуют в выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ликсутов: столичные предприятия покажут продукцию на выставке в Ташкенте
11 апреля, 10:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала