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Россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья - РИА Новости, 17.04.2025
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03:48 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/moshenniki-2011718348.html
Россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья
Россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья - РИА Новости, 17.04.2025
Россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья
Мошенники стали обманывать россиян по сценарию с арендой жилья: они размещают выгодные объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах и предлагают пройти... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:48:00+03:00
2025-04-17T03:48:00+03:00
евгений егоров
apple
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общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники стали обманывать россиян по сценарию с арендой жилья: они размещают выгодные объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах и предлагают пройти регистрацию в системе "Умный дом" для тех, кто захочет посмотреть жилье - вместо этого злоумышленники получают доступ к банковскому счету пользователя и снимают деньги; с начала марта так было украдено почти 12 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании F6. "Компания F6 ... обнаружила новую схему мошенничества с арендой жилья в крупных российских городах. Злоумышленники размещают объявления о сдаче внаем квартир в новых ЖК, назначают встречу, а для входа на закрытую территорию предлагают пройти регистрацию в системе "Умный дом", благодаря которой получают доступ к банковскому счету пользователя. От действий мошеннической группы, которая использует эту схему с начала марта 2025 года, пострадали более 1000 пользователей, у которых похитили 11,7 миллиона рублей", - рассказали в компании. Так, "выгодные" предложения сдачи квартир в ЖК премиум-класса от мошенников появляются в профильных Telegram-чатах и каналах, группах и сообществах в соцсетях, посвященных аренде недвижимости. Чаще всего в таких объявлениях стоимость аренды на 20-40% ниже среднего, а в качестве адресов указаны реальные комплексы с закрытой охраняемой территорией в любом городе. Однако после переписки лже-арендодатель не встречает потенциального арендатора - вместо этого он объясняет, что для прохода на территорию нужна регистрация. Злоумышленники адаптировали схему обмана как для устройств на iOS, так и для Android. Так, если ссылку открывает владелец устройства Apple, то он попадает на страницу авторизации, где нужно ввести ФИО, дату рождения и код, который отправил "владелец квартиры". Далее нужно подтвердить личность либо через госсервис (но технически это не получится сделать), либо через BankID. Для подтверждения личности через банк требуется ввести данные банковской карты и номер телефона, а дальше – код из смс. Пользователям с Android мошенники отправляют ссылку на фейковый Google Play, чтобы установить приложение для регистрации в системе "Умный дом". На самом деле этот файл является трояном, позволяющим перехватывать данные банковской карты и смс, а также отправлять сообщения. Конечной целью мошенников является похищение денег со счета жертвы. "Киберпреступники предпочитают действовать по сценариям обмана, которые еще не успели оказаться на слуху. Несколько лет назад злоумышленники уже применяли Android-троян в сценарии, когда предлагали свои услуги собственникам жилья под видом сотрудников риэлтерских агентств, а сейчас нашли новый повод для применения вредоносного софта против тех, кто ищет жилье. Как только обман раскрывается и схема перестает приносить прибыль, мошенники меняют сценарии", – прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. Эксперты компании рекомендуют не переносить общение из чатов сервисов объявлений и поиска недвижимости в мессенджеры, а также критически относиться к предложениям по аренде жилья по ценам заметно ниже рыночных. Не нужно переходить по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни, и устанавливать приложения по рекомендации незнакомцев.
https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html
https://realty.ria.ru/20250210/yurist-1996335921.html
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евгений егоров, apple, google, общество
Евгений Егоров, Apple, Google, Общество
Россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья

F6: мошенники похитили у россиян 12 миллионов рублей через схему с арендой жилья

© РИА Новости / Антон ДенисовНедвижимость
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники стали обманывать россиян по сценарию с арендой жилья: они размещают выгодные объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах и предлагают пройти регистрацию в системе "Умный дом" для тех, кто захочет посмотреть жилье - вместо этого злоумышленники получают доступ к банковскому счету пользователя и снимают деньги; с начала марта так было украдено почти 12 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Компания F6 ... обнаружила новую схему мошенничества с арендой жилья в крупных российских городах. Злоумышленники размещают объявления о сдаче внаем квартир в новых ЖК, назначают встречу, а для входа на закрытую территорию предлагают пройти регистрацию в системе "Умный дом", благодаря которой получают доступ к банковскому счету пользователя. От действий мошеннической группы, которая использует эту схему с начала марта 2025 года, пострадали более 1000 пользователей, у которых похитили 11,7 миллиона рублей", - рассказали в компании.
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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в госсервисах
15 апреля, 10:57
Так, "выгодные" предложения сдачи квартир в ЖК премиум-класса от мошенников появляются в профильных Telegram-чатах и каналах, группах и сообществах в соцсетях, посвященных аренде недвижимости. Чаще всего в таких объявлениях стоимость аренды на 20-40% ниже среднего, а в качестве адресов указаны реальные комплексы с закрытой охраняемой территорией в любом городе. Однако после переписки лже-арендодатель не встречает потенциального арендатора - вместо этого он объясняет, что для прохода на территорию нужна регистрация.
Злоумышленники адаптировали схему обмана как для устройств на iOS, так и для Android. Так, если ссылку открывает владелец устройства Apple, то он попадает на страницу авторизации, где нужно ввести ФИО, дату рождения и код, который отправил "владелец квартиры". Далее нужно подтвердить личность либо через госсервис (но технически это не получится сделать), либо через BankID. Для подтверждения личности через банк требуется ввести данные банковской карты и номер телефона, а дальше – код из смс.
Пользователям с Android мошенники отправляют ссылку на фейковый Google Play, чтобы установить приложение для регистрации в системе "Умный дом". На самом деле этот файл является трояном, позволяющим перехватывать данные банковской карты и смс, а также отправлять сообщения. Конечной целью мошенников является похищение денег со счета жертвы.
"Киберпреступники предпочитают действовать по сценариям обмана, которые еще не успели оказаться на слуху. Несколько лет назад злоумышленники уже применяли Android-троян в сценарии, когда предлагали свои услуги собственникам жилья под видом сотрудников риэлтерских агентств, а сейчас нашли новый повод для применения вредоносного софта против тех, кто ищет жилье. Как только обман раскрывается и схема перестает приносить прибыль, мошенники меняют сценарии", – прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
Эксперты компании рекомендуют не переносить общение из чатов сервисов объявлений и поиска недвижимости в мессенджеры, а также критически относиться к предложениям по аренде жилья по ценам заметно ниже рыночных. Не нужно переходить по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни, и устанавливать приложения по рекомендации незнакомцев.
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