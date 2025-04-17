В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул
Советник Гуцул Кузнецов: более ста тысяч человек поддержали главу Гагаузии
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей Молдавии подписались в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, заявил на митинге в Кишиневе советник Гуцул Юрий Кузнецов.
В столице Молдавии проходит акция в поддержку Гуцул и Попан, находящихся под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Их сторонники собрались у здания апелляционной палаты, выражая протест против уголовного преследования. В судебной инстанции рассматриваются запросы адвокатов об отмене главе Гагаузии и активистке блока "Победы" мер пресечения.
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"Сегодня Светлана Попан и Евгения Гуцул на скамье подсудимых только потому, что у них есть свое мнение, которое многие жители страны разделяют. Хочу сообщить, что уже более 100 человек оставили свои подписи в поддержку главы Гагаузии и Светланы Попан", - сказал Кузнецов.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Попан также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Защита обеих политиков настаивает на политическом характере преследования.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.
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