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В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул - РИА Новости, 17.04.2025
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15:31 17.04.2025 (обновлено: 15:41 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/moldavija-2011832777.html
В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул
В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул - РИА Новости, 17.04.2025
В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул
Свыше 100 тысяч жителей Молдавии подписались в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, заявил на митинге... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:31:00+03:00
2025-04-17T15:41:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
юрий кузнецов
задержание главы гагаузии гуцул
мария захарова
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей Молдавии подписались в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, заявил на митинге в Кишиневе советник Гуцул Юрий Кузнецов. В столице Молдавии проходит акция в поддержку Гуцул и Попан, находящихся под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Их сторонники собрались у здания апелляционной палаты, выражая протест против уголовного преследования. В судебной инстанции рассматриваются запросы адвокатов об отмене главе Гагаузии и активистке блока "Победы" мер пресечения. "Сегодня Светлана Попан и Евгения Гуцул на скамье подсудимых только потому, что у них есть свое мнение, которое многие жители страны разделяют. Хочу сообщить, что уже более 100 человек оставили свои подписи в поддержку главы Гагаузии и Светланы Попан", - сказал Кузнецов. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Попан также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Защита обеих политиков настаивает на политическом характере преследования. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250417/kishinev-2011826844.html
https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, юрий кузнецов, задержание главы гагаузии гуцул, мария захарова
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Мария Захарова
В Молдавии более ста тысяч человек подписались в поддержку Гуцул

Советник Гуцул Кузнецов: более ста тысяч человек поддержали главу Гагаузии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей Молдавии подписались в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, заявил на митинге в Кишиневе советник Гуцул Юрий Кузнецов.
В столице Молдавии проходит акция в поддержку Гуцул и Попан, находящихся под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Их сторонники собрались у здания апелляционной палаты, выражая протест против уголовного преследования. В судебной инстанции рассматриваются запросы адвокатов об отмене главе Гагаузии и активистке блока "Победы" мер пресечения.
Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока Победа Светланы Попан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул
Вчера, 15:07
"Сегодня Светлана Попан и Евгения Гуцул на скамье подсудимых только потому, что у них есть свое мнение, которое многие жители страны разделяют. Хочу сообщить, что уже более 100 человек оставили свои подписи в поддержку главы Гагаузии и Светланы Попан", - сказал Кузнецов.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Попан также находится под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Защита обеих политиков настаивает на политическом характере преследования.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул
15 апреля, 15:12
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЮрий КузнецовЗадержание главы Гагаузии ГуцулМария Захарова
 
 
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