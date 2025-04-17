https://ria.ru/20250417/mishustin-2011763849.html

Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ

Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ - РИА Новости, 17.04.2025

Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о нескольких десятках инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта, разработанных в российских вузах при... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:13:00+03:00

2025-04-17T11:13:00+03:00

2025-04-17T11:13:00+03:00

россия

санкт-петербург

нижний новгород

михаил мишустин

владимир путин

санкт-петербургский университет информационных технологий

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о нескольких десятках инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта, разработанных в российских вузах при поддержке правительства России. "Оказываем поддержку центрам на базе вузов, которые ведут исследования в области искусственного интеллекта, предоставляя специальные гранты. Их уже получили 12 таких структур. Видим ощутимую отдачу от этих вложений: за четыре года несколько десятков прикладных новаций. Подчеркну: все они могут применяться на практике", - сказал Мишустин в видеоприветствии участникам форума Data Fusion. Среди разработанных решений российский премьер выделил так называемый фреймворк, то есть набор инструментов и программных компонентов автоматического машинного обучения для индустриальных компаний. Технология стала заслугой исследовательского центра на базе университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Кроме того, в центре при университете имени Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде был создан носимый кардиограф, который с помощью мобильного приложения передает кардиограмму на сервер и с использованием ИИ-технологий ставит диагноз в соответствии с ее показателями. Мишустин напомнил участникам форума, что в России уже стартовал новый отбор исследовательских центров. Победители, которых определят в июне, получат поддержку на общую сумму около 4,5 миллиарда рублей на два года. "Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению, чтобы, как подчеркивал президент (России Владимир Путин), "на равных участвовать в мировой гонке" по его созданию. Ждем от наших новаторов достойных результатов", - резюмировал премьер. Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20250416/ii-2011536930.html

https://ria.ru/20250410/ii-2010337529.html

россия

санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, нижний новгород, михаил мишустин, владимир путин, санкт-петербургский университет информационных технологий, экономика