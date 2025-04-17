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Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ - РИА Новости, 17.04.2025
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11:13 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/mishustin-2011763849.html
Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ
Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ - РИА Новости, 17.04.2025
Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о нескольких десятках инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта, разработанных в российских вузах при... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:13:00+03:00
2025-04-17T11:13:00+03:00
россия
санкт-петербург
нижний новгород
михаил мишустин
владимир путин
санкт-петербургский университет информационных технологий
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о нескольких десятках инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта, разработанных в российских вузах при поддержке правительства России. "Оказываем поддержку центрам на базе вузов, которые ведут исследования в области искусственного интеллекта, предоставляя специальные гранты. Их уже получили 12 таких структур. Видим ощутимую отдачу от этих вложений: за четыре года несколько десятков прикладных новаций. Подчеркну: все они могут применяться на практике", - сказал Мишустин в видеоприветствии участникам форума Data Fusion. Среди разработанных решений российский премьер выделил так называемый фреймворк, то есть набор инструментов и программных компонентов автоматического машинного обучения для индустриальных компаний. Технология стала заслугой исследовательского центра на базе университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Кроме того, в центре при университете имени Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде был создан носимый кардиограф, который с помощью мобильного приложения передает кардиограмму на сервер и с использованием ИИ-технологий ставит диагноз в соответствии с ее показателями. Мишустин напомнил участникам форума, что в России уже стартовал новый отбор исследовательских центров. Победители, которых определят в июне, получат поддержку на общую сумму около 4,5 миллиарда рублей на два года. "Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению, чтобы, как подчеркивал президент (России Владимир Путин), "на равных участвовать в мировой гонке" по его созданию. Ждем от наших новаторов достойных результатов", - резюмировал премьер. Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.
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россия, санкт-петербург, нижний новгород, михаил мишустин, владимир путин, санкт-петербургский университет информационных технологий, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Экономика
Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ

Мишустин: вузы в РФ при поддержке правительства разработали новации в сфере ИИ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о нескольких десятках инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта, разработанных в российских вузах при поддержке правительства России.
"Оказываем поддержку центрам на базе вузов, которые ведут исследования в области искусственного интеллекта, предоставляя специальные гранты. Их уже получили 12 таких структур. Видим ощутимую отдачу от этих вложений: за четыре года несколько десятков прикладных новаций. Подчеркну: все они могут применяться на практике", - сказал Мишустин в видеоприветствии участникам форума Data Fusion.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Мишустин рассказал о внедрении ИИ в работу органов госуправления
16 апреля, 11:25
Среди разработанных решений российский премьер выделил так называемый фреймворк, то есть набор инструментов и программных компонентов автоматического машинного обучения для индустриальных компаний. Технология стала заслугой исследовательского центра на базе университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Кроме того, в центре при университете имени Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде был создан носимый кардиограф, который с помощью мобильного приложения передает кардиограмму на сервер и с использованием ИИ-технологий ставит диагноз в соответствии с ее показателями.
Мишустин напомнил участникам форума, что в России уже стартовал новый отбор исследовательских центров. Победители, которых определят в июне, получат поддержку на общую сумму около 4,5 миллиарда рублей на два года.
"Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению, чтобы, как подчеркивал президент (России Владимир Путин), "на равных участвовать в мировой гонке" по его созданию. Ждем от наших новаторов достойных результатов", - резюмировал премьер.
Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Российские ученые выяснили, как ИИ принимает решения на этапах вычислений
10 апреля, 10:00
 
РоссияСанкт-ПетербургНижний НовгородМихаил МишустинВладимир ПутинСанкт-Петербургский университет информационных технологийЭкономика
 
 
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