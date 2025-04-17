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Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока - РИА Новости, 17.04.2025
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19:02 17.04.2025 (обновлено: 20:50 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/minobrazovaniya-2011897928.html
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока - РИА Новости, 17.04.2025
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока
Ученик шестого класса ударил учителя молотком во время урока в школе в Люберцах, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Подмосковья. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:02:00+03:00
2025-04-17T20:50:00+03:00
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученик шестого класса ударил учителя молотком во время урока в школе в Люберцах, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Подмосковья.&quot;Семнадцатого апреля в школе № 51 городского округа Люберцы произошел недопустимый инцидент: учащийся шестого класса во время урока нанес преподавателю удар молотком, принесенным с собой в портфеле&quot;, — рассказали в пресс-службе ведомства.Как уточнили в министерстве, сейчас учитель находится в стационаре под наблюдением врачей. Угрозы жизни и здоровью других участников образовательного процесса нет."Проводится служебная проверка. Министерство образования Московской области находится в постоянном взаимодействии с администрацией школы и правоохранительными органами", — добавили в ведомстве.В администрации городского округа Люберцы рассказали РИА Новости, что об инциденте уже сообщили в полицию, родителей мальчика вызывали, чтобы разобраться в ситуации. Проводится расследование, устанавливаются детали произошедшего.В пресс-службе подмосковного главка МВД, в свою очередь, сообщили агентству, что школьник после инцидента скрылся.&quot;Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что в учебном заведении, расположенном на улице Академика Северина в поселке Мирном, несовершеннолетний 2012 года рождения, находясь на уроке, ударил учителя молотком по голове в момент, когда преподаватель стояла спиной к классу и писала задание на доске. После подросток выбежал из класса и скрылся&quot;, — говорится в сообщении.Полицейские оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего и доставили его для дальнейшего разбирательства в школу, проверка продолжается.
https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html
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люберцы
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люберцы, московская область (подмосковье)
Люберцы, Московская область (Подмосковье)
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока

Минобразования: шестиклассник в Люберцах ударил учителя на уроке, идет проверка

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученик шестого класса ударил учителя молотком во время урока в школе в Люберцах, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Подмосковья.
«

"Семнадцатого апреля в школе № 51 городского округа Люберцы произошел недопустимый инцидент: учащийся шестого класса во время урока нанес преподавателю удар молотком, принесенным с собой в портфеле", — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Как уточнили в министерстве, сейчас учитель находится в стационаре под наблюдением врачей. Угрозы жизни и здоровью других участников образовательного процесса нет.
"Проводится служебная проверка. Министерство образования Московской области находится в постоянном взаимодействии с администрацией школы и правоохранительными органами", — добавили в ведомстве.
В администрации городского округа Люберцы рассказали РИА Новости, что об инциденте уже сообщили в полицию, родителей мальчика вызывали, чтобы разобраться в ситуации. Проводится расследование, устанавливаются детали произошедшего.
В пресс-службе подмосковного главка МВД, в свою очередь, сообщили агентству, что школьник после инцидента скрылся.
«

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что в учебном заведении, расположенном на улице Академика Северина в поселке Мирном, несовершеннолетний 2012 года рождения, находясь на уроке, ударил учителя молотком по голове в момент, когда преподаватель стояла спиной к классу и писала задание на доске. После подросток выбежал из класса и скрылся", — говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего и доставили его для дальнейшего разбирательства в школу, проверка продолжается.
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ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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