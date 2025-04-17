https://ria.ru/20250417/minobrazovaniya-2011897928.html
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока - РИА Новости, 17.04.2025
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока
Ученик шестого класса ударил учителя молотком во время урока в школе в Люберцах, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Подмосковья. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:02:00+03:00
2025-04-17T19:02:00+03:00
2025-04-17T20:50:00+03:00
люберцы
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученик шестого класса ударил учителя молотком во время урока в школе в Люберцах, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Подмосковья."Семнадцатого апреля в школе № 51 городского округа Люберцы произошел недопустимый инцидент: учащийся шестого класса во время урока нанес преподавателю удар молотком, принесенным с собой в портфеле", — рассказали в пресс-службе ведомства.Как уточнили в министерстве, сейчас учитель находится в стационаре под наблюдением врачей. Угрозы жизни и здоровью других участников образовательного процесса нет."Проводится служебная проверка. Министерство образования Московской области находится в постоянном взаимодействии с администрацией школы и правоохранительными органами", — добавили в ведомстве.В администрации городского округа Люберцы рассказали РИА Новости, что об инциденте уже сообщили в полицию, родителей мальчика вызывали, чтобы разобраться в ситуации. Проводится расследование, устанавливаются детали произошедшего.В пресс-службе подмосковного главка МВД, в свою очередь, сообщили агентству, что школьник после инцидента скрылся."Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что в учебном заведении, расположенном на улице Академика Северина в поселке Мирном, несовершеннолетний 2012 года рождения, находясь на уроке, ударил учителя молотком по голове в момент, когда преподаватель стояла спиной к классу и писала задание на доске. После подросток выбежал из класса и скрылся", — говорится в сообщении.Полицейские оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего и доставили его для дальнейшего разбирательства в школу, проверка продолжается.
https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html
https://ria.ru/20250411/izhevsk-2010700425.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, московская область (подмосковье)
Люберцы, Московская область (Подмосковье)
Ученик в Люберцах ударил учителя во время урока
Минобразования: шестиклассник в Люберцах ударил учителя на уроке, идет проверка
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ученик шестого класса ударил учителя молотком во время урока в школе в Люберцах, сообщили РИА Новости в Министерстве образования Подмосковья.
«
"Семнадцатого апреля в школе № 51 городского округа Люберцы произошел недопустимый инцидент: учащийся шестого класса во время урока нанес преподавателю удар молотком, принесенным с собой в портфеле", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в министерстве, сейчас учитель находится в стационаре под наблюдением врачей. Угрозы жизни и здоровью других участников образовательного процесса нет.
"Проводится служебная проверка. Министерство образования Московской области находится в постоянном взаимодействии с администрацией школы и правоохранительными органами", — добавили в ведомстве.
В администрации городского округа Люберцы рассказали РИА Новости, что об инциденте уже сообщили в полицию, родителей мальчика вызывали, чтобы разобраться в ситуации. Проводится расследование, устанавливаются детали произошедшего.
В пресс-службе подмосковного главка МВД, в свою очередь, сообщили агентству, что школьник после инцидента скрылся.
«
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что в учебном заведении, расположенном на улице Академика Северина в поселке Мирном, несовершеннолетний 2012 года рождения, находясь на уроке, ударил учителя молотком по голове в момент, когда преподаватель стояла спиной к классу и писала задание на доске. После подросток выбежал из класса и скрылся", — говорится в сообщении.
Полицейские оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего и доставили его для дальнейшего разбирательства в школу, проверка продолжается.