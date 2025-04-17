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ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли за сутки более 90 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:40:00+03:00

2025-04-17T13:40:00+03:00

2025-04-17T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 90 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино и Никольское Херсонской области. Потери противника составили более 90 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250417/mo-2011801031.html

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россия, в мире, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)