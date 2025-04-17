https://ria.ru/20250417/mid-2011825759.html

МИД России назвал основную проблему в украинском урегулировании

МИД России назвал основную проблему в украинском урегулировании - РИА Новости, 17.04.2025

МИД России назвал основную проблему в украинском урегулировании

Недоговороспособность, которую демонстрирует киевский режим, играет ключевую роль в затруднении урегулирования украинского конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:03:00+03:00

2025-04-17T15:03:00+03:00

2025-04-17T16:10:00+03:00

россия

мария захарова

в мире

владимир путин

дональд трамп

сша

украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Недоговороспособность, которую демонстрирует киевский режим, играет ключевую роль в затруднении урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не касаясь глобальной темы первопричин, устранение которых необходимо, даже сейчас, на локальном треке договоренностей о 30-дневном моратории на нанесение ударов по объектам ТЭК, очевидна недоговороспособность киевского режима... На примере этого ключевого компонента становится понятно, в чем сложность выработки параметров договоренностей", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://ria.ru/20250417/peskov-2011789987.html

россия

сша

украина

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россия, мария захарова, в мире, владимир путин, дональд трамп, сша, украина