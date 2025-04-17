https://ria.ru/20250417/mezentsev-2011769690.html

Биография Дмитрия Мезенцева

Биография Дмитрия Мезенцева - РИА Новости, 17.04.2025

Биография Дмитрия Мезенцева

Полномочный представитель президента России в Конституционном суде РФ Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне –... РИА Новости, 17.04.2025

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2025-04-17T11:40:00+03:00

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Полномочный представитель президента России в Конституционном суде РФ Дмитрий Федорович Мезенцев родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова (ныне – Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) по специальности "Электрификация железных дорог". В 1999 году - докторантуру Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ. Кандидат психологических наук (1998).В 1981-1983 годы работал мастером цеха Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги.В 1983-1984 годах был на комсомольской работе в Ленинграде.С 1984 года по 1990 год служил офицером в рядах Советской армии, в армейской печати.В 1990-1991 годах – народный депутат Ленсовета, руководитель пресс-центра Ленсовета и горисполкома.С 1991 года по 1996 год Дмитрий Мезенцев был председателем комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга, представитель министерства информации и печати России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.В 1996 году переехал на работу в Москву.В 1996-1999 годах – заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по печати.В конце 1999 года был назначен президентом фонда "Центр стратегических разработок" при правительстве РФ. В мае 2001 года возглавил совет сибирского филиала фонда, в 2002 году был назначен заместителем председателя совета "Центра стратегических разработок".С января 2002 года по июнь 2009 года – член Совета Федерации от Иркутской области. С января 2004 года по июнь 2009 занимал пост заместителя председателя Совета Федерации. Возглавлял комиссию СФ по информационной политике (2002-2005), входил в комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности (2002-2009), был членом комиссий по информационной политике (2005-2009) и по культуре (2007-2009).8 июня 2009 года по представлению президента России Дмитрия Медведева законодательным собранием Иркутской области Дмитрий Мезенцев был наделен полномочиями губернатора Иркутской области.14 декабря 2011 года профсоюз работников Восточно-Сибирской железной дороги выдвинул Дмитрия Мезенцева кандидатом в президенты РФ. 27 января 2011 года ЦИК РФ отказал Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатом на пост президента России. Причиной для отказа в регистрации Мезенцева стал недостаток действительных подписей у кандидата после первоначальной проверки и отбраковки 15 тысяч подписных листов, собранных в его поддержку. 18 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева по собственному желанию. 7 июня 2012 года Дмитрий Мезенцев был утвержден на посту генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.22 сентября 2015 года указом губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко Дмитрий Мезенцев был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ от Сахалинской области. Указ вступил в силу 31 декабря 2015 года, когда истек срок полномочий Мезенцева на посту генсека ШОС.С января 2016 года – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области.В 2016-2017 года был членом комитета СФ по экономической политике, в 2017-2019 годах возглавлял комитет СФ по экономической политике.29 декабря 2018 года распоряжением правительства РФ включен в состав совместной с Республикой Беларусь рабочей группы по интеграции.30 апреля 2019 года назначен послом России в Белоруссии. В 2020-2021 годы – член коллегии министерства иностранных дел России.19 марта 2021 года президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Белоруссии. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.17 апреля 2025 года указом главы государства Дмитрий Мезенцев назначен полномочным представителем президента РФ в Конституционном Суде Российской Федерации.Дмитрий Мезенцев ведет большую общественную работу.В 2000-2009 годы был сопредседателем секции Форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог".В период 2003-2009 годов – сопредседатель Группы дружбы сенатов России и Франции.В 2004-2009 годы – руководитель постоянной делегации Российской Федерации на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме (АТПФ).В 2006-2013 годы был председателем Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), уполномоченный от Российской Федерации.В 2016-2019 годы занимал пост председателя Общества российско-китайской дружбы.Профессор, заведующий кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат психологических наук.Член Союза журналистов России (1988).Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла (2014).Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (2007) степеней, орденом Почета (2005), Александра Невского и другими наградами.Отмечен Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009).Офицер Ордена Почетного легиона (Франция), имеет медаль "За укрепление российско-китайской дружбы". Удостоен наград Русской Православной Церкви – ордена Преподобного Сергия Радонежского II, III степеней, ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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