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В Москве расцвели первые магнолии - РИА Новости, 17.04.2025
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09:58 17.04.2025 (обновлено: 13:04 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/magnolii-2011748239.html
В Москве расцвели первые магнолии
В Москве расцвели первые магнолии - РИА Новости, 17.04.2025
В Москве расцвели первые магнолии
В Аптекарском огороде расцвели первые магнолии, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:58:00+03:00
2025-04-17T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые магнолии, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ. "Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на "голом" дереве — между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса", — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что несколько десятков экзотических магнолий успешно зимуют в Аптекарском огороде благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы он теплее, чем в среднем в Центральной России. "Учитывая многообразие видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета", — добавили в Ботаническом саду. Кроме того, скоро в Аптекарском огороде распустятся яблони, сливы и другие плодовые деревья.
https://ria.ru/20250416/sakura-2011577267.html
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова
Хорошие новости, Общество, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
В Москве расцвели первые магнолии

Первые магнолии в Москве расцвели в Аптекарском огороде

© Фото : Цветочные побасёнки/TelegramПервые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Цветочные побасёнки/Telegram
Первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые магнолии, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.
"Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на "голом" дереве — между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса", — говорится в публикации.
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16 апреля, 14:41
В пресс-службе отметили, что несколько десятков экзотических магнолий успешно зимуют в Аптекарском огороде благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы он теплее, чем в среднем в Центральной России.
"Учитывая многообразие видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета", — добавили в Ботаническом саду.
Кроме того, скоро в Аптекарском огороде распустятся яблони, сливы и другие плодовые деревья.
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