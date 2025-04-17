В Москве расцвели первые магнолии
Первые магнолии в Москве расцвели в Аптекарском огороде
© Фото : Цветочные побасёнки/TelegramПервые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые магнолии, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.
"Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на "голом" дереве — между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса", — говорится в публикации.
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В пресс-службе отметили, что несколько десятков экзотических магнолий успешно зимуют в Аптекарском огороде благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы он теплее, чем в среднем в Центральной России.
"Учитывая многообразие видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета", — добавили в Ботаническом саду.
Кроме того, скоро в Аптекарском огороде распустятся яблони, сливы и другие плодовые деревья.
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