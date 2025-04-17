https://ria.ru/20250417/magnolii-2011748239.html

В Москве расцвели первые магнолии

В Москве расцвели первые магнолии - РИА Новости, 17.04.2025

В Москве расцвели первые магнолии

В Аптекарском огороде расцвели первые магнолии, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:58:00+03:00

2025-04-17T09:58:00+03:00

2025-04-17T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые магнолии, сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ. "Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на "голом" дереве — между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса", — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что несколько десятков экзотических магнолий успешно зимуют в Аптекарском огороде благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы он теплее, чем в среднем в Центральной России. "Учитывая многообразие видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета", — добавили в Ботаническом саду. Кроме того, скоро в Аптекарском огороде распустятся яблони, сливы и другие плодовые деревья.

https://ria.ru/20250416/sakura-2011577267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова