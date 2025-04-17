https://ria.ru/20250417/louenfeld-2011720414.html

Переводчик Лоуэнфельд объяснил, почему уехал из России в США

Переводчик Лоуэнфельд объяснил, почему уехал из России в США - РИА Новости, 17.04.2025

Переводчик Лоуэнфельд объяснил, почему уехал из России в США

Американский и российский переводчик-пушкинист Джулиан Генри Лоуэнфельд рассказал РИА Новости, что уехал из России в США из-за того, что не нашел финансовой... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T04:38:00+03:00

2025-04-17T04:38:00+03:00

2025-04-17T04:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американский и российский переводчик-пушкинист Джулиан Генри Лоуэнфельд рассказал РИА Новости, что уехал из России в США из-за того, что не нашел финансовой поддержки для благотворительного фонда "Пушкин - всему миру" и международной ассоциации юристов "Право без границ", основателем которых является. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "БИР-Аналитик" сообщало, что операции по счетам благотворительного фонда "Пушкин - всему миру" и международной ассоциации юристов "Право без границ" Лоуэнфельда приостановлены из-за непредоставления налоговой декларации. Также, согласно документам из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, с 2024 года у переводчика есть долг в 440 тысяч рублей по кредитным платежам (кроме ипотеки), из которых 414 тысяч - основной долг, а 30 тысяч - исполнительский сбор. Лоуэнфельд заявил РИА Новости, что намерен погасить долги и закрыть свои фонды в России. По словам Лоуэнфельда, с 2017 года он фактически жил на два дома, поочередно пребывая в Нью-Йорке и Москве. В 2019 он был принят в гражданство РФ президентом России Владимиром Путиным. В мае 2020 года Лоуэнфельд учредил фонд "Пушкин - всему миру" с целью популяризации творчества Александра Пушкина и русской поэзии вообще за рубежом. Эта деятельность получила одобрение со стороны президента РФ в ходе состоявшейся в июне 2020 года в формате видеоконференции встречи с деятелями культуры, в которой принял участие и Лоуэнфельд. Переводчику также принадлежит международная ассоциация юристов "Право без границ", которую он, согласно правовым документам, зарегистрировал в марте 2017 года. "Очень многие - от президента Путина, главы МИД Сергея Лаврова, (официального представителя МИД России - ред.) Марии Захаровой, (министра культуры РФ - ред.) Ольги Любимовой, главы Россотрудничества Евгения Примакова до простых людей - энтузиастов русской культуры поддерживали меня все эти годы", - сказал агентству пушкинист. При этом, по словам переводчика, найти финансовую поддержку для своих проектов он не смог. Как отметил Лоуэнфельд, в итоге ему пришлось вернуться в США к своей первой профессии адвоката. "Мы подготовили несколько масштабных программ популяризации пушкинского наследия за рубежом, но наши попытки получить какое-либо финансирование этой работы не нашли понимания ни в одном из профильных фондов, в которые мы обращались, равно как и среди потенциальных меценатов. У меня жена и двое маленьких детей, нужно кормить семью, и пришлось вернуться к первой профессии адвоката", - рассказал агентству Лоуэнфельд. Пушкинист отметил, что не теряет надежду на возобновление работы в России. При этом, по его словам, конкретных планов или предложений нет. Он продолжает переводить на английский язык сказки Пушкина, "Медного всадника", "Евгения Онегина", а также произведения поэтов Серебряного века. "Хотя считается, что, пока говорят пушки, музы молчат, я так не думаю. Русская культура значима и важна в любые времена", - заключил Лоуэнфельд.

https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html

https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html

https://ria.ru/20250220/vtsiom-2000574068.html

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Дарья Буймова

россия, нью-йорк (город), москва, владимир путин, александр пушкин, сергей лавров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире