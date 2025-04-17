Число погибших в секторе Газе за последние сутки достигло 40, ранены 73
Минздрав Палестины: в секторе Газа за сутки погибли 40 человек, 73 ранены
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Число погибших в палестинском секторе Газа за последние 24 часа составило 40, 73 ранены, сообщило в четверг министерство здравоохранения Палестины по сектору Газа.
"Сорок погибших и 73 раненых поступили в больницы сектора Газа за последние 24 часа... Несколько пострадавших все еще находятся под завалами и на улицах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут к ним добраться", - цитирует министерство палестинское информационное агентство "Шехаб" на своей странице в соцсети Х.
В заявлении отмечается, что число погибших в результате продолжающихся военных действий с 7 октября 2023 года возросло до 51 065 человек, 116 505 человек получили ранения. Число погибших с 18 марта достигло 1 691, ранены 4 464.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.