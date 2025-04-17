https://ria.ru/20250417/ljubertsy-2011781158.html

В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве

В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве - РИА Новости, 17.04.2025

В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве

Звук взрыва, который услышали в районе базы приёма металла в подмосковных Люберцах, был связан с технологическим процессом на территории Москвы, вызов пожарных... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:27:00+03:00

2025-04-17T12:27:00+03:00

2025-04-17T12:27:00+03:00

происшествия

люберцы

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:77:3077:1808_1920x0_80_0_0_ec8515228090ad6a141c21c52fd591f9.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Звук взрыва, который услышали в районе базы приёма металла в подмосковных Люберцах, был связан с технологическим процессом на территории Москвы, вызов пожарных отменили, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Люберцы. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что базе приёма металла в Люберцах прогремел взрыв. "По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы, и там прошёл технологический процесс, пожарным дали отбой технике", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241228/mchs-1991793034.html

люберцы

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, люберцы, москва, московская область (подмосковье)