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В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве
В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве - РИА Новости, 17.04.2025
В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве
Звук взрыва, который услышали в районе базы приёма металла в подмосковных Люберцах, был связан с технологическим процессом на территории Москвы, вызов пожарных... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:27:00+03:00
2025-04-17T12:27:00+03:00
2025-04-17T12:27:00+03:00
происшествия
люберцы
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Звук взрыва, который услышали в районе базы приёма металла в подмосковных Люберцах, был связан с технологическим процессом на территории Москвы, вызов пожарных отменили, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Люберцы. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что базе приёма металла в Люберцах прогремел взрыв. "По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы, и там прошёл технологический процесс, пожарным дали отбой технике", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241228/mchs-1991793034.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Москва, Московская область (Подмосковье)
В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве
Администрация Люберец объяснила звук взрыва технологическим процессом в Москве