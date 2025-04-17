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В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве - РИА Новости, 17.04.2025
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12:27 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ljubertsy-2011781158.html
В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве
В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве - РИА Новости, 17.04.2025
В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве
Звук взрыва, который услышали в районе базы приёма металла в подмосковных Люберцах, был связан с технологическим процессом на территории Москвы, вызов пожарных... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:27:00+03:00
2025-04-17T12:27:00+03:00
происшествия
люберцы
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Звук взрыва, который услышали в районе базы приёма металла в подмосковных Люберцах, был связан с технологическим процессом на территории Москвы, вызов пожарных отменили, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Люберцы. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что базе приёма металла в Люберцах прогремел взрыв. "По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы, и там прошёл технологический процесс, пожарным дали отбой технике", - рассказали в пресс-службе.
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люберцы
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, люберцы, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Москва, Московская область (Подмосковье)
В администрации Люберец прокомментировали сообщения СМИ о взрыве

Администрация Люберец объяснила звук взрыва технологическим процессом в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Звук взрыва, который услышали в районе базы приёма металла в подмосковных Люберцах, был связан с технологическим процессом на территории Москвы, вызов пожарных отменили, сообщили РИА Новости в администрации городского округа Люберцы.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что базе приёма металла в Люберцах прогремел взрыв.
"По информации диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, это территория Москвы, и там прошёл технологический процесс, пожарным дали отбой технике", - рассказали в пресс-службе.
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ПроисшествияЛюберцыМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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