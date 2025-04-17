https://ria.ru/20250417/liksutov-2011755097.html

Ликсутов: открыты торги на реализацию инвестиционного проекта в Зеленограде

Ликсутов: открыты торги на реализацию инвестиционного проекта в Зеленограде - РИА Новости, 17.04.2025

Ликсутов: открыты торги на реализацию инвестиционного проекта в Зеленограде

Стартовали торги на реализацию инвестиционного проекта в Зеленограде, победитель аукциона сможет возвести там предприятие, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:13:00+03:00

2025-04-17T11:13:00+03:00

2025-04-17T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Стартовали торги на реализацию инвестиционного проекта в Зеленограде, победитель аукциона сможет возвести там предприятие, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Мы поддерживаем строительство современной промышленной инфраструктуры по поручению Сергея Собянина. Это способствует локализации на территории столицы высокотехнологичных производств и появлению новых высокооплачиваемых рабочих мест. Так, город открыл торги на реализацию масштабного инвестиционного проекта в ЗелАО. Победитель аукциона сможет построить предприятие автомобильной, легкой, фармацевтической, пищевой или строительной промышленности", - сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В рамках соглашения с победителем торгов столица планирует заключить договор аренды земельного участка, его срок составит три года. За указанное время победитель аукциона должен будет возвести на территории этого столичного округа объект промышленно-производственного назначения. Его площадь составит минимум 4,7 тысячи "квадратов", а также должен локализовать производство.По словам министра правительства Москвы, главы городского ДИПП Анатолия Гарбузова, столица уже 11 лет проводит торги на право реализации масштабных инвестпроектов. Благодаря этому подходу инвестор может значительно сократить срок согласования и в короткие сроки приступить к реализации проекта. Это связано с тем, что победитель аукциона получает от Москвы предварительно подготовленный земельный участок: в правила землепользования и застройки вносят изменения, а также определяют виды разрешенного использования земельного участка для строительства промышленного объекта.В рамках нового подхода определения инвесторов для реализации масштабных инвестиционных проектов город уже заключил первое соглашение.В настоящее время на территории Москвы реализуется свыше 90 МаИП, по которым в разных районах столицы появятся промышленные предприятия и будет создано примерно 60 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250416/demozona-2011573554.html

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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин