https://ria.ru/20250417/krashenki-1865349610.html

Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция

Как покрасить яйца в вине на Пасху

Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция

Красить яйца на Пасху можно не только с помощью пищевых красителей, луковой шелухи, куркумы или чая каркаде. Тренд 2025 года – окрашивание в вине. Как получить... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:06:00+03:00

2025-04-17T16:06:00+03:00

2025-04-17T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Красить яйца на Пасху можно не только с помощью пищевых красителей, луковой шелухи, куркумы или чая каркаде. Тренд 2025 года – окрашивание в вине. Как получить мерцающий эффект, используя красное, белое или розовое вино, рецепт и пошаговая инструкция, почему они блестят, меняют ли свой вкус изготовленные таким способом крашенки – в материале РИА Новости. Как правильно покрасить яйца в винеТрендом этого года стал необычный рецепт изготовления крашенок – в вине. Сделать блестящие яйца с налетом "космической пыли" просто – нужно залить их вином, прокипятить 10 минут, снять посуду с плиты и оставить остужаться в вине от 8 до 12 часов.Общие рекомендации перед приготовлениемДля изготовления мерцающих яиц с помощью вина понадобится красное, белое или розовое вино (на десяток яиц примерно литр напитка). Посуду следует брать из нержавеющей стали, иначе вино может окрасить эмалированную кастрюлю и испортить ее. Для декорирования подойдут куриные яйца как белого, так и коричневого оттенка. Главное условие – они должны быть свежими и без трещин.Подготовка яицЧтобы яичная скорлупа равномерно покрылись перламутровой бархатистой корочкой, необходимо заранее подготовить яйца к окрашиванию. Осмотреть их на предмет мелких трещин, промыть теплой водой с содой и оставить на полчаса при комнатной температуре, чтобы в процессе варки они не растрескались. Можно перед декорированием оставить яйца на 30 минут в теплой воде.Какое вино выбратьДля окрашивания пасхальных яиц понадобится примерно литр вина, красного, розового или белого — в зависимости от того, какой оттенок желательно получить. Выбирать можно сладкое или полусладкое вино, при этом сорт винограда не имеет значения. Подойдет даже бюджетный вариант напитка. При использовании сухого вина рекомендуется добавлять в кастрюлю сахар (около 200 г на литр).Яйца, сваренные в красном вине, получаются бордового, коричневого или даже черного цвета. В розовом вине крашенки приобретают легкий оттенок и мерцание, а в белое вино уже после кипения яиц можно добавить пищевой краситель и затонировать их любимым оттенком, крашенки будут переливаться на свету мелкими кристалликами.Пошаговая инструкция:При использовании белого вина понадобятся еще пищевые красители. Чтобы окрасить яйца в нужный цвет, стоит действовать по инструкции на упаковке красителя.Популярные вопросыПо поводу этого набирающего популярность метода окрашивания могут возникнуть вопросы.Влияет ли вино на вкус яицПовара утверждают, что в результате термической обработки алкоголь полностью испаряется, поэтому вкус спиртного напитка никак не влияет на готовые "винные яйца". Но если в скорлупе есть даже мелкие трещины, то возможно проникновение вина внутрь продукта.Почему сваренные яйца в вине блестятБлестки, которые образуются на скорлупе яиц, возникают из-за содержащегося в алкогольном напитке сахара и органических кислот. При взаимодействии этих кислот с яичной скорлупой, которая на 90% состоит из карбоната кальция, на поверхности и образуется мерцающий эффект.

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https://ria.ru/20250417/yaytsa-1865335811.html

https://ria.ru/20250417/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html

https://ria.ru/20250417/krashenki-1856777187.html

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Алёна Пава

пасха, общество, россия, религия, светлое христово воскресение. пасха, пасха. светлое христово воскресение, католическая пасха