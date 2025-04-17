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Как покрасить яйца в вине на Пасху
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Пасхальная продукция - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Рецепты
 
16:06 17.04.2025 (обновлено: 16:13 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/krashenki-1865349610.html
Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция
Как покрасить яйца в вине на Пасху
Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция
Красить яйца на Пасху можно не только с помощью пищевых красителей, луковой шелухи, куркумы или чая каркаде. Тренд 2025 года – окрашивание в вине. Как получить... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:06:00+03:00
2025-04-17T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Красить яйца на Пасху можно не только с помощью пищевых красителей, луковой шелухи, куркумы или чая каркаде. Тренд 2025 года – окрашивание в вине. Как получить мерцающий эффект, используя красное, белое или розовое вино, рецепт и пошаговая инструкция, почему они блестят, меняют ли свой вкус изготовленные таким способом крашенки – в материале РИА Новости. Как правильно покрасить яйца в винеТрендом этого года стал необычный рецепт изготовления крашенок – в вине. Сделать блестящие яйца с налетом "космической пыли" просто – нужно залить их вином, прокипятить 10 минут, снять посуду с плиты и оставить остужаться в вине от 8 до 12 часов.Общие рекомендации перед приготовлениемДля изготовления мерцающих яиц с помощью вина понадобится красное, белое или розовое вино (на десяток яиц примерно литр напитка). Посуду следует брать из нержавеющей стали, иначе вино может окрасить эмалированную кастрюлю и испортить ее. Для декорирования подойдут куриные яйца как белого, так и коричневого оттенка. Главное условие – они должны быть свежими и без трещин.Подготовка яицЧтобы яичная скорлупа равномерно покрылись перламутровой бархатистой корочкой, необходимо заранее подготовить яйца к окрашиванию. Осмотреть их на предмет мелких трещин, промыть теплой водой с содой и оставить на полчаса при комнатной температуре, чтобы в процессе варки они не растрескались. Можно перед декорированием оставить яйца на 30 минут в теплой воде.Какое вино выбратьДля окрашивания пасхальных яиц понадобится примерно литр вина, красного, розового или белого — в зависимости от того, какой оттенок желательно получить. Выбирать можно сладкое или полусладкое вино, при этом сорт винограда не имеет значения. Подойдет даже бюджетный вариант напитка. При использовании сухого вина рекомендуется добавлять в кастрюлю сахар (около 200 г на литр).Яйца, сваренные в красном вине, получаются бордового, коричневого или даже черного цвета. В розовом вине крашенки приобретают легкий оттенок и мерцание, а в белое вино уже после кипения яиц можно добавить пищевой краситель и затонировать их любимым оттенком, крашенки будут переливаться на свету мелкими кристалликами.Пошаговая инструкция:При использовании белого вина понадобятся еще пищевые красители. Чтобы окрасить яйца в нужный цвет, стоит действовать по инструкции на упаковке красителя.Популярные вопросыПо поводу этого набирающего популярность метода окрашивания могут возникнуть вопросы.Влияет ли вино на вкус яицПовара утверждают, что в результате термической обработки алкоголь полностью испаряется, поэтому вкус спиртного напитка никак не влияет на готовые "винные яйца". Но если в скорлупе есть даже мелкие трещины, то возможно проникновение вина внутрь продукта.Почему сваренные яйца в вине блестятБлестки, которые образуются на скорлупе яиц, возникают из-за содержащегося в алкогольном напитке сахара и органических кислот. При взаимодействии этих кислот с яичной скорлупой, которая на 90% состоит из карбоната кальция, на поверхности и образуется мерцающий эффект.
https://ria.ru/20250417/paskha-1784063287.html
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Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция

© iStock.com / Aisylu SiraevaПокрасить яйца в вине
Покрасить яйца в вине - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© iStock.com / Aisylu Siraeva
Покрасить яйца в вине
Оглавление
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Красить яйца на Пасху можно не только с помощью пищевых красителей, луковой шелухи, куркумы или чая каркаде. Тренд 2025 года – окрашивание в вине. Как получить мерцающий эффект, используя красное, белое или розовое вино, рецепт и пошаговая инструкция, почему они блестят, меняют ли свой вкус изготовленные таким способом крашенки – в материале РИА Новости.

Как правильно покрасить яйца в вине

Трендом этого года стал необычный рецепт изготовления крашенок – в вине. Сделать блестящие яйца с налетом "космической пыли" просто – нужно залить их вином, прокипятить 10 минут, снять посуду с плиты и оставить остужаться в вине от 8 до 12 часов.
© iStock.com / Inga-AvЯйца с вином
Яйца с вином - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Inga-Av
Яйца с вином

Общие рекомендации перед приготовлением

Для изготовления мерцающих яиц с помощью вина понадобится красное, белое или розовое вино (на десяток яиц примерно литр напитка). Посуду следует брать из нержавеющей стали, иначе вино может окрасить эмалированную кастрюлю и испортить ее. Для декорирования подойдут куриные яйца как белого, так и коричневого оттенка. Главное условие – они должны быть свежими и без трещин.

Подготовка яиц

Чтобы яичная скорлупа равномерно покрылись перламутровой бархатистой корочкой, необходимо заранее подготовить яйца к окрашиванию. Осмотреть их на предмет мелких трещин, промыть теплой водой с содой и оставить на полчаса при комнатной температуре, чтобы в процессе варки они не растрескались. Можно перед декорированием оставить яйца на 30 минут в теплой воде.
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Какое вино выбрать

Для окрашивания пасхальных яиц понадобится примерно литр вина, красного, розового или белого — в зависимости от того, какой оттенок желательно получить. Выбирать можно сладкое или полусладкое вино, при этом сорт винограда не имеет значения. Подойдет даже бюджетный вариант напитка. При использовании сухого вина рекомендуется добавлять в кастрюлю сахар (около 200 г на литр).
Яйца, окрашенные чаем каркаде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Яйца на Пасху в каркаде: как правильно покрасить в разные цвета
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Яйца, сваренные в красном вине, получаются бордового, коричневого или даже черного цвета. В розовом вине крашенки приобретают легкий оттенок и мерцание, а в белое вино уже после кипения яиц можно добавить пищевой краситель и затонировать их любимым оттенком, крашенки будут переливаться на свету мелкими кристалликами.
© iStock.com / HirurgКрашеные яйца
Крашеные яйца - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Hirurg
Крашеные яйца
Пошаговая инструкция:
  • Вымытые яйца комнатной температуры выложить в кастрюлю и залить вином, важно, чтобы яйца не прикасались друг к другу и были полностью покрыты вином.
  • Поставить посуду на огонь и довести до кипения. Проварить с момента закипания еще 10 минут.
  • В процессе варки вино испаряется, поэтому следует проветривать помещение.
  • Накрыть крышкой и дать яйцам остыть. Оставить крашенки в вине на 8-12 часов.
  • Достать яйца и аккуратно выложить на бумажные салфетки.
  • Обтирать крашенки салфетками не рекомендуется, блестки на них легко осыпаются.
Как покрасить яйца - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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При использовании белого вина понадобятся еще пищевые красители. Чтобы окрасить яйца в нужный цвет, стоит действовать по инструкции на упаковке красителя.

Популярные вопросы

По поводу этого набирающего популярность метода окрашивания могут возникнуть вопросы.

Влияет ли вино на вкус яиц

Повара утверждают, что в результате термической обработки алкоголь полностью испаряется, поэтому вкус спиртного напитка никак не влияет на готовые "винные яйца". Но если в скорлупе есть даже мелкие трещины, то возможно проникновение вина внутрь продукта.
Почему на Пасху красят яйца - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Почему на Пасху красят яйца: суть и история появления традиции
Вчера, 16:03

Почему сваренные яйца в вине блестят

Блестки, которые образуются на скорлупе яиц, возникают из-за содержащегося в алкогольном напитке сахара и органических кислот. При взаимодействии этих кислот с яичной скорлупой, которая на 90% состоит из карбоната кальция, на поверхности и образуется мерцающий эффект.
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