Рейтинг@Mail.ru
Косачев рассказал, как противоречия США и ЕС повлияют на Украину - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kosachev-2011866431.html
Косачев рассказал, как противоречия США и ЕС повлияют на Украину
Косачев рассказал, как противоречия США и ЕС повлияют на Украину - РИА Новости, 17.04.2025
Косачев рассказал, как противоречия США и ЕС повлияют на Украину
Противоречия между США и Евросоюза не придадут скорости движению вперед в понимании истинных причин украинского кризиса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:47:00+03:00
2025-04-17T16:47:00+03:00
сша
германия
великобритания
константин косачев
дональд трамп
джо байден
совет федерации рф
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Противоречия между США и Евросоюза не придадут скорости движению вперед в понимании истинных причин украинского кризиса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Я не думаю, что разногласия здесь главный "движитель" движения вперед... И я здесь не вижу какой-то большой связки и логики в том, что эти противоречия могут как-то дополнительно придать скорости движению вперед в понимании истинных причин этого кризиса", - сказал он. Сенатор отметил, что главным "движителем" является "проникновение в суть конфликта". По его словам, американцы это начали пытаться сделать раньше по причине того, что у президента США Дональда Трампа есть возможность дистанцироваться от предыдущей политики, связанной с бывшим американским лидером Джо Байденом. Косачев подчеркнул, что у подавляющего большинства европейских лидеров такой возможности нет, так как либо "во власти сидят" те же самые лидеры, либо, в случае изменений, они тесно повязаны на политике своих предшественников. Политик считает, что лидер блока ХДС/ХСС и вероятно будущий канцлер Германии Фридрих Мерц критиковал уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца не за то, что он что-то делал плохо, а за то, что он недостаточно хорошо что-либо делал на "антироссийском" направлении. "То же самое (премьер Великобритании Кир - ред.) Стармер по отношению к его консервативным предшественникам на посту премьер-министра. Поэтому в Европе просто колоссальная инерция мышления, связанная с невозможностью посмотреть на эту ситуацию по-новому. У американцев этой инерции мышления на данном этапе нет, поэтому они и пытаются посмотреть на нее по-новому. Все-таки это два сюжета, каждый из которых: это американо-украинский и европо-украинский сюжет", - добавил Косачев.
https://ria.ru/20250417/sojuzniki-2011837730.html
сша
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, германия, великобритания, константин косачев, дональд трамп, джо байден, совет федерации рф, хдс/хсс, в мире
США, Германия, Великобритания, Константин Косачев, Дональд Трамп, Джо Байден, Совет Федерации РФ, ХДС/ХСС, В мире
Косачев рассказал, как противоречия США и ЕС повлияют на Украину

Косачев: противоречия США и ЕС не придадут скорости движению вперед по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Противоречия между США и Евросоюза не придадут скорости движению вперед в понимании истинных причин украинского кризиса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Я не думаю, что разногласия здесь главный "движитель" движения вперед... И я здесь не вижу какой-то большой связки и логики в том, что эти противоречия могут как-то дополнительно придать скорости движению вперед в понимании истинных причин этого кризиса", - сказал он.
Сенатор отметил, что главным "движителем" является "проникновение в суть конфликта". По его словам, американцы это начали пытаться сделать раньше по причине того, что у президента США Дональда Трампа есть возможность дистанцироваться от предыдущей политики, связанной с бывшим американским лидером Джо Байденом.
Косачев подчеркнул, что у подавляющего большинства европейских лидеров такой возможности нет, так как либо "во власти сидят" те же самые лидеры, либо, в случае изменений, они тесно повязаны на политике своих предшественников. Политик считает, что лидер блока ХДС/ХСС и вероятно будущий канцлер Германии Фридрих Мерц критиковал уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца не за то, что он что-то делал плохо, а за то, что он недостаточно хорошо что-либо делал на "антироссийском" направлении.
"То же самое (премьер Великобритании Кир - ред.) Стармер по отношению к его консервативным предшественникам на посту премьер-министра. Поэтому в Европе просто колоссальная инерция мышления, связанная с невозможностью посмотреть на эту ситуацию по-новому. У американцев этой инерции мышления на данном этапе нет, поэтому они и пытаются посмотреть на нее по-новому. Все-таки это два сюжета, каждый из которых: это американо-украинский и европо-украинский сюжет", - добавил Косачев.
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
WP: союзники Украины в ЕС хотят убедить США стать более жесткими к России
Вчера, 15:46
 
СШАГерманияВеликобританияКонстантин КосачевДональд ТрампДжо БайденСовет Федерации РФХДС/ХССВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала