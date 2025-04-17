Косачев рассказал, как противоречия США и ЕС повлияют на Украину
Косачев: противоречия США и ЕС не придадут скорости движению вперед по Украине
Константин Косачев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Противоречия между США и Евросоюза не придадут скорости движению вперед в понимании истинных причин украинского кризиса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Я не думаю, что разногласия здесь главный "движитель" движения вперед... И я здесь не вижу какой-то большой связки и логики в том, что эти противоречия могут как-то дополнительно придать скорости движению вперед в понимании истинных причин этого кризиса", - сказал он.
Сенатор отметил, что главным "движителем" является "проникновение в суть конфликта". По его словам, американцы это начали пытаться сделать раньше по причине того, что у президента США Дональда Трампа есть возможность дистанцироваться от предыдущей политики, связанной с бывшим американским лидером Джо Байденом.
Косачев подчеркнул, что у подавляющего большинства европейских лидеров такой возможности нет, так как либо "во власти сидят" те же самые лидеры, либо, в случае изменений, они тесно повязаны на политике своих предшественников. Политик считает, что лидер блока ХДС/ХСС и вероятно будущий канцлер Германии Фридрих Мерц критиковал уходящего канцлера ФРГ Олафа Шольца не за то, что он что-то делал плохо, а за то, что он недостаточно хорошо что-либо делал на "антироссийском" направлении.
"То же самое (премьер Великобритании Кир - ред.) Стармер по отношению к его консервативным предшественникам на посту премьер-министра. Поэтому в Европе просто колоссальная инерция мышления, связанная с невозможностью посмотреть на эту ситуацию по-новому. У американцев этой инерции мышления на данном этапе нет, поэтому они и пытаются посмотреть на нее по-новому. Все-таки это два сюжета, каждый из которых: это американо-украинский и европо-украинский сюжет", - добавил Косачев.