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Карасин рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 17.04.2025
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16:29 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kontakty-2011860212.html
Карасин рассказал о контактах России и США
Карасин рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 17.04.2025
Карасин рассказал о контактах России и США
Контакты России и США на разных уровнях продолжаются, пошел обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга, заявил РИА Новости глава международного... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:29:00+03:00
2025-04-17T16:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Контакты России и США на разных уровнях продолжаются, пошел обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Контакты продолжаются на разных уровнях, они могут состояться в течение ближайших дней, могут состояться через несколько месяцев. Самое главное, что процесс контактов идет. Мы понимаем позицию другой стороны, они знают нас и понимают нашу позицию, я надеюсь. Но вот обмен мнениями пошел. Самое важное - это начало. Конец должен быть общим достижением", - сказал он. Сенатор также отметил, что процесс не будет простым, и надеяться на то, что все вопросы и проблемы решается "в момент", не стоит. Кроме того, на вопрос агентства о том, планируются ли новые переговоры с его участием, Карасин ответил, что пока ничего сказать не может. Экспертная встреча России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представили глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были посвящены черноморской инициативе.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Карасин рассказал о контактах России и США

Карасин: контакты РФ и США на разных уровнях продолжаются, идет обмен мнениями

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Контакты России и США на разных уровнях продолжаются, пошел обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Контакты продолжаются на разных уровнях, они могут состояться в течение ближайших дней, могут состояться через несколько месяцев. Самое главное, что процесс контактов идет. Мы понимаем позицию другой стороны, они знают нас и понимают нашу позицию, я надеюсь. Но вот обмен мнениями пошел. Самое важное - это начало. Конец должен быть общим достижением", - сказал он.
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Сенатор также отметил, что процесс не будет простым, и надеяться на то, что все вопросы и проблемы решается "в момент", не стоит.
Кроме того, на вопрос агентства о том, планируются ли новые переговоры с его участием, Карасин ответил, что пока ничего сказать не может.
Экспертная встреча России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представили глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были посвящены черноморской инициативе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияСШАГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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