https://ria.ru/20250417/kontakty-2011860212.html

Карасин рассказал о контактах России и США

Карасин рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 17.04.2025

Карасин рассказал о контактах России и США

Контакты России и США на разных уровнях продолжаются, пошел обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга, заявил РИА Новости глава международного... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:29:00+03:00

2025-04-17T16:29:00+03:00

2025-04-17T16:29:00+03:00

россия

сша

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Контакты России и США на разных уровнях продолжаются, пошел обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Контакты продолжаются на разных уровнях, они могут состояться в течение ближайших дней, могут состояться через несколько месяцев. Самое главное, что процесс контактов идет. Мы понимаем позицию другой стороны, они знают нас и понимают нашу позицию, я надеюсь. Но вот обмен мнениями пошел. Самое важное - это начало. Конец должен быть общим достижением", - сказал он. Сенатор также отметил, что процесс не будет простым, и надеяться на то, что все вопросы и проблемы решается "в момент", не стоит. Кроме того, на вопрос агентства о том, планируются ли новые переговоры с его участием, Карасин ответил, что пока ничего сказать не может. Экспертная встреча России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представили глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были посвящены черноморской инициативе.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире