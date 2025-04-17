Карасин рассказал о контактах России и США
Карасин: контакты РФ и США на разных уровнях продолжаются, идет обмен мнениями
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Контакты России и США на разных уровнях продолжаются, пошел обмен мнениями, стороны понимают позицию друг друга, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Контакты продолжаются на разных уровнях, они могут состояться в течение ближайших дней, могут состояться через несколько месяцев. Самое главное, что процесс контактов идет. Мы понимаем позицию другой стороны, они знают нас и понимают нашу позицию, я надеюсь. Но вот обмен мнениями пошел. Самое важное - это начало. Конец должен быть общим достижением", - сказал он.
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Сенатор также отметил, что процесс не будет простым, и надеяться на то, что все вопросы и проблемы решается "в момент", не стоит.
Кроме того, на вопрос агентства о том, планируются ли новые переговоры с его участием, Карасин ответил, что пока ничего сказать не может.
Экспертная встреча России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представили глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были посвящены черноморской инициативе.
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