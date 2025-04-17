https://ria.ru/20250417/klepikov-2011880578.html

Клепиков: поддержка наших защитников – приоритет законодательной повестки

Клепиков: поддержка наших защитников – приоритет законодательной повестки - РИА Новости, 17.04.2025

Клепиков: поддержка наших защитников – приоритет законодательной повестки

Граждане, пребывающие не менее шести месяцев в добровольческом формировании "Барс-Белгород" и в подразделении "Орлан", а также члены их семей, смогут получать... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:32:00+03:00

2025-04-17T17:32:00+03:00

2025-04-17T17:32:00+03:00

белгородская область

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Граждане, пребывающие не менее шести месяцев в добровольческом формировании "Барс-Белгород" и в подразделении "Орлан", а также члены их семей, смогут получать бесплатную юридическую помощь в Белгородской области, сообщил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. Изменения в региональный закон "Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на территории Белгородской области" приняли на заседании облдумы. Всего повестка апрельской сессии включила 21 вопрос, среди которых назначения мировых судей, ряд региональных законов, согласование награждений. Также депутаты обсудили проекты федеральных законов. "Планируется установить резервный механизм обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих орфанными заболеваниями, а также определить правовые основы деятельности по разработке и распространению видеоигр. Ещё несколько федеральных законопроектов касаются сохранения объектов культурного наследия, а именно – создания единого информационного ресурса для мониторинга объектов, нуждающихся в восстановлении, а также закрепление норм об упрощении порядка ремонта объектов, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах не только ВОВ, но и иных военных конфликтов", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Помимо этого, на заседании депутаты согласовали список многодетных матерей, которых к Международному Дню семьи отметят почетным знаком Белгородской области "Материнская слава", а также кандидатуры на получение наград Белгородской области. Кроме того в рамках заседания парламентарии заслушали ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой за 2024 год. Омбудсмен представила анализ обращений жителей области, обозначила наиболее актуальные вопросы и проблемы населения. "Конечно, ключевой объем работы связан с поддержкой и защитой прав граждан, пострадавших от атак ВСУ, а также участников специальной военной операции и членов их семей. Институт Уполномоченного по правам человека – важный элемент системы защиты прав граждан. Это точка опоры для жителей региона, оказавшихся в непростой ситуации. От себя лично и всего депутатского корпуса благодарю Жанну Николаевну за неравнодушный и профессиональный подход к работе", – написал председатель областной Думы.

https://ria.ru/20250414/svo-2011193811.html

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белгородская область

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белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума