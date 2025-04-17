https://ria.ru/20250417/kishinev-2011826844.html

В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул

В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул - РИА Новости, 17.04.2025

В Кишиневе проходит акция в поддержку Гуцул

В Кишиневе проходит акция в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2025

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2025-04-17T15:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. В Кишиневе проходит акция в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие собрались у здания Апелляционной палаты, где рассматривают запросы адвокатов об отмене мер пресечения для их подзащитных.Активистка блока "Победа" проходит по одному уголовному делу с главой Гагаузии, которую обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Попан находится под судебным надзором, что представляет собой аналог подписки о невыезде. Защита обеих настаивает на политическом характере преследования. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую руководство Молдавии впоследствии объявило антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении Гуцул в состав правительства, как того требует закон.Двадцать пятого марта главу Гагаузии Евгению Гуцул арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, в понедельник Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.Накануне протестующие приняли резолюцию, в которой содержится требование к Кишиневу отменить вышеуказанное решение, а также не вмешиваться в компетенции автономии, отказаться от давления на ее руководство, восстановить финансовую независимость региона и прекратить дискриминацию при распределении внешних грантов и кредитов.Помимо этого, митингующие одобрили создание Комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за обстановкой и не допустить дальнейшего ущемления прав местных.

https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677721.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html

https://ria.ru/20250417/moldavija-2011832777.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html

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Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан в Кишиневе В Кишиневе проходит акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, находящихся под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции выступают против уголовного преследования Гуцул и Попан. Сегодня в суде рассматриваются запросы адвокатов об отмене мер пресечения для политиков. 2025-04-17T15:07 true PT0M21S

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