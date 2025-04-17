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Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 17.04.2025

Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:17:00+03:00

2025-04-17T01:17:00+03:00

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справки

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московский международный кинофестиваль

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире.Впервые кинофорум был проведен в 1935 году, жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев" (1934), который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года.С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Лауреатом первого Московского кинофестиваля в 1959 году стал кинорежиссер Сергей Бондарчук – его фильм "Судьба человека" получил Большой приз.В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Традиционно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, с 2018 года проводится в апреле, за исключением 2022 года, когда кинофестиваль по просьбе кинематографистов был перенесен на вторую половину года. В рамках ММКФ традиционно проходят информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы.Программа мероприятия включает: основной конкурс (участвуют не менее 12 полнометражных фильмов), конкурс документального кино (не менее семи полнометражных фильмов продолжительность не менее 61 минуты), конкурс короткометражного кино (не менее 12 короткометражных фильмов), конкурс "Русские премьеры" (не менее семи полнометражных фильмов), а также внеконкурсный показ, ретроспективный показ, российские программы.Отбор фильмов осуществляет отборочная комиссия. К нему допускаются как завершенные фильмы, так и находящиеся в монтажно-тонировочном периоде.Заявки принимают через онлайн систему. При отборе фильмов в основной конкурс, конкурсы документального и короткометражного кино предпочтение отдается мировым (фильм прежде не показывался публично) и международным (фильм был выпущен в прокат или публично показан только в стране (странах) производства) премьерам.При отборе картин в конкурс "Русские премьеры" рассматриваются только фильмы с доступной мировой премьерой.При отборе фильмов в внеконкурсные программы современного кино рассматриваются фильмы с доступной для ММКФ российской премьерой (фильм был публично показан за пределами России).Расписание показов картин определяет дирекция ММКФ. Каждая из них может быть продемонстрирована на фестивале не более пяти раз, включая показы для прессы.Для оценки фильмов формируются международное жюри основного конкурса, международное жюри конкурса документального кино, международное жюри конкурса короткометражного кино и национальное жюри конкурса "Русские премьеры".Первые шедевры на ММКФ представляли режиссеры Золтан Фабри, Иштван Сабо, Анджей Вайда, Аки Каурисмяки, Атом Эгоян, Кшиштоф Кесьлевский, Асгар Фархади. Друзьями фестиваля были звезды мирового кино Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Симона Синьоре, Ив Монтан, Тосиро Мифунэ, Ричард Бартон, Жан Маре. В числе недавних гостей – актеры Брэд Питт, Квентин Тарантино, Майкл Манн, Джон Малкович, Шиа ла Беф, Шон Пенн, Эдриен Броуди, Тим Бертон.Жюри фестиваля в разные годы возглавляли крупнейшие кинематографисты мира – Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф, Ким Кидук, Брийянте Мендоса и другие. До 1989 года на ММКФ вручались золотые призы, золотые и серебряные медали, премии, специальные призы, с 1989 года главным фестивальным призом стала статуэтка "Святого Георгия". Жюри основного конкурса присуждает главный приз – за лучший фильм (вручается продюсеру фильма), специальный приз жюри (вручается по решению жюри), приз за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую и женскую роли.Жюри конкурса документального кино вручает приз за лучший фильм конкурса документального кино, а жюри конкурса короткометражного кино – за лучшую короткометражную картину. Жюри конкурса "Русские премьеры" вручает приз за лучший фильм конкурса "Русские премьеры". С 1999 года Оргкомитет и дирекция ММКФ вручают почетный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский". Первым ее получил французский актер Ален Делон.Ею были также удостоены знаменитые актеры Джек Николсон и Жанна Моро, Мерил Стрип и Харви Кейтель, Фанни Ардан и Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье и Олег Янковский, Катрин Денев и Рэйф Файнс и др. На ММКФ также учреждены приз жюри российской кинокритики за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма), приз зрительских симпатий лучшему фильму основного конкурса согласно опросам зрителей (вручается режиссеру фильма), приз Федерации киноклубов России за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма).С 2016 года официальным партнером и ювелиром ММКФ была швейцарская компания Chopard. С 2021 года в роли официального партнера московского международного кинофестиваля выступает ювелирная компания Mercury. Она изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки Святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура "Золотого Святого Георгия" выполнена из позолоченного серебра, фигура "Серебряного Святого Георгия" – из серебра. Каменное основание статуэтки сделано из змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury. "Золотой Святой Георгий" вручают за "Лучший фильм конкурсной программы" и "За вклад в мировой кинематограф". "Серебряными Святыми Георгиями" награждают лауреатов в семи номинациях. Оригинальным дизайном выделяется приз "Верю. Константин Станиславский". С 1999 года президентом ММКФ является российский режиссер и актер Никита Михалков. Председатель отборочной комиссии – кинокритик Сергей Лаврентьев. В 2024 году 46-й Московский международный кинофестиваль прошел с 19 по 26 апреля.В жюри основного конкурса вошли режиссер Гульнара Сарсенова (Казахстан), актриса Елена Лядова (Россия), режиссер Хусейн Карабей (Турция), кинематографист Игорь Волошин (Россия), актер и режиссер Радош Баич (Сербия). Возглавил жюри режиссер и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон (Исландия). "Золотого Святого Георгия" за лучший фильм получила картина "Стыд" Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар). "Золотого Святого Георгия" за вклад в мировой кинематограф был удостоен российский режиссер Сергей Урсуляк. "Серебряный Святой Георгий" за лучшую режиссуру достался Нахид Азизи Седиг (Иран) за ленту "Дыхание холода", за лучшую мужскую роль – актеру Хуану Рамону Лопесу (фильм "Стыд", Мексика, Катар), а за лучшую женскую – Марике Бейкирк (фильм "Шлимазл", Германия). Специальный приз жюри получила лента "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш). "Серебряного Святого Георгия" за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" присудили картине "Лгунья" Юлии Трофимовой (Россия), за лучший документальный фильм – "Ладье" Сэма Калантари (Иран), за лучшую короткометражку – ленте "Партнеры" Хосе Марии Флореса (Испания). Почетную награду имени Константина Станиславского "Верю" получил народный артист России Евгений Миронов. Всего в рамках фестиваля было показано более 240 картин из 56 стран, прошло 387 сеансов в девяти кинотеатрах столицы, которые посетили 39 тысяч зрителей.В 2025 году 47-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля.В нем участвуют более 200 фильмов. География участников составляет 50 стран.В жюри основного конкурса вошли актриса, певица, телеведущая и продюсер Бушра (Египет), режиссер, сценарист, продюсер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция), режиссер и сценарист Алексей Герман-младший (РФ), актер Джон Робинсон (США) и актриса Марьяна Спивак (РФ). Председателем жюри станет режиссер Луис Миньярро (Испания).Фильмом открытия станет военная картина "В списках не значился" Сергея Коротаева. Закроется ММКФ премьерой "Кем бы мы хотели быть" Алехандро Агрести (Аргентина).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, московский международный кинофестиваль, культура