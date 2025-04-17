https://ria.ru/20250417/kim-2011766413.html
Ким: Wildberries запустила монетизацию для блогеров в сервисе Wibes
Ким: Wildberries запустила монетизацию для блогеров в сервисе Wibes - РИА Новости, 17.04.2025
Ким: Wildberries запустила монетизацию для блогеров в сервисе Wibes
Партнерская программа для продвижения товаров в бета-версии приложения Wibes стала доступна продавцам Wildberries из России и зарегистрированным в приложении... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:23:00+03:00
2025-04-17T11:23:00+03:00
2025-04-17T11:23:00+03:00
россия
татьяна ким (бакальчук)
wildberries
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Партнерская программа для продвижения товаров в бета-версии приложения Wibes стала доступна продавцам Wildberries из России и зарегистрированным в приложении блогерам, рассказала глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ") Татьяна Ким. Заявление прозвучало в четверг на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в Центре международной торговли. "Это важная новость для блогеров и креаторов, так как они получают возможность легально получать заработок на официальной площадке. С помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары", – отметила Ким, ее слова приводит пресс-служба компании. Программа работает по модели CPO — комиссия взимается с селлеров только за успешные продажи. Сервис уже доступен продавцам Wildberries в личном кабинете. Там они могут выбрать карточки товаров, которые хотят продвигать в Wibes. "Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент", — констатировала Ким. Блогеры, работающие как самозанятые и присоединившиеся к партнерской программе Wibes, увидят доступные для продвижения карточки в личных кабинетах — в витрине предложений. Инфлюенсеры могут приобрести любой понравившийся товар, снять обзор на него и выложить короткое видео. К обзору автоматически прикрепляется товар с возможностью добавить его в корзину. В ролики, созданные через партнерскую программу, автоматически интегрируется пометка о рекламе. По словам главы компании, блогеры будут получать выплаты в размере 5% от суммы проданного товара. Бета-версия приложения для социальной коммерции WIbes была запущена компанией "РВБ" в марте 2024 года. Приложение позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. За первый месяц тестирования Wibes число уникальных пользователей достигло 3,7 миллиона человек. Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве, она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей. РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.
https://ria.ru/20250417/tatyanakim-2011761883.html
https://ria.ru/20250417/kim-2011760194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна ким (бакальчук), wildberries
Россия, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries
Ким: Wildberries запустила монетизацию для блогеров в сервисе Wibes
Татьяна Ким: Wildberries запустила монетизацию для блогеров в сервисе Wibes
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Партнерская программа для продвижения товаров в бета-версии приложения Wibes стала доступна продавцам Wildberries из России и зарегистрированным в приложении блогерам, рассказала глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ") Татьяна Ким.
Заявление прозвучало в четверг на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в Центре международной торговли.
"Это важная новость для блогеров и креаторов, так как они получают возможность легально получать заработок на официальной площадке. С помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары", – отметила Ким, ее слова приводит пресс-служба компании.
Программа работает по модели CPO — комиссия взимается с селлеров только за успешные продажи. Сервис уже доступен продавцам Wildberries в личном кабинете. Там они могут выбрать карточки товаров, которые хотят продвигать в Wibes.
"Продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент", — констатировала Ким.
Блогеры, работающие как самозанятые и присоединившиеся к партнерской программе Wibes, увидят доступные для продвижения карточки в личных кабинетах — в витрине предложений. Инфлюенсеры могут приобрести любой понравившийся товар, снять обзор на него и выложить короткое видео. К обзору автоматически прикрепляется товар с возможностью добавить его в корзину. В ролики, созданные через партнерскую программу, автоматически интегрируется пометка о рекламе.
По словам главы компании, блогеры будут получать выплаты в размере 5% от суммы проданного товара.
Бета-версия приложения для социальной коммерции WIbes была запущена компанией "РВБ" в марте 2024 года. Приложение позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи. За первый месяц тестирования Wibes число уникальных пользователей достигло 3,7 миллиона человек.
Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ) проходит в Москве, она организована Объединенной компанией Wildberries и Russ для российских предпринимателей.
РИА Новости выступает информационным партнером КИТ.