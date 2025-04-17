https://ria.ru/20250417/katar-2011805895.html

Путин отметил вклад Катара в урегулирование конфликта Израиля и Палестины

Путин отметил вклад Катара в урегулирование конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 17.04.2025

Путин отметил вклад Катара в урегулирование конфликта Израиля и Палестины

Катар принимает серьёзные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:59:00+03:00

2025-04-17T13:59:00+03:00

2025-04-17T14:27:00+03:00

в мире

катар

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар принимает серьёзные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом"Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые инициативы, в том числе и вами, не реализованы. Продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня", - сказал Путин во время российско-катарских переговоров.

https://ria.ru/20250417/konflikt-1915630213.html

катар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани