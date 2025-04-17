https://ria.ru/20250417/katar-2011805895.html
Путин отметил вклад Катара в урегулирование конфликта Израиля и Палестины
Путин отметил вклад Катара в урегулирование конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 17.04.2025
Путин отметил вклад Катара в урегулирование конфликта Израиля и Палестины
Катар принимает серьёзные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:59:00+03:00
2025-04-17T13:59:00+03:00
2025-04-17T14:27:00+03:00
в мире
катар
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар принимает серьёзные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом"Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые инициативы, в том числе и вами, не реализованы. Продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня", - сказал Путин во время российско-катарских переговоров.
https://ria.ru/20250417/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани
В мире, Катар, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани
Путин отметил вклад Катара в урегулирование конфликта Израиля и Палестины
Путин назвал вклад Катара в урегулирование между Израилем и Палестиной серьезным