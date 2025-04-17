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Путин рассказал об отношениях России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025
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13:56 17.04.2025 (обновлено: 14:29 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/katar-2011804868.html
Путин рассказал об отношениях России и Катара
Путин рассказал об отношениях России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025
Путин рассказал об отношениях России и Катара
Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:56:00+03:00
2025-04-17T14:29:00+03:00
катар
цены на нефть
россия
ближний восток
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин."Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html
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катар, цены на нефть, россия, ближний восток, владимир путин
Катар, Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин
Путин рассказал об отношениях России и Катара

Путин: Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией
Вчера, 13:59
 
КатарЦены на нефтьРоссияБлижний ВостокВладимир Путин
 
 
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