https://ria.ru/20250417/katar-2011804868.html
Путин рассказал об отношениях России и Катара
Путин рассказал об отношениях России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025
Путин рассказал об отношениях России и Катара
Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:56:00+03:00
2025-04-17T13:56:00+03:00
2025-04-17T14:29:00+03:00
катар
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин."Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html
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катар, цены на нефть, россия, ближний восток, владимир путин
Катар, Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин
Путин рассказал об отношениях России и Катара
Путин: Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке