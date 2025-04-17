https://ria.ru/20250417/katar-2011804868.html

Путин рассказал об отношениях России и Катара

Путин рассказал об отношениях России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025

Путин рассказал об отношениях России и Катара

Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:56:00+03:00

2025-04-17T13:56:00+03:00

2025-04-17T14:29:00+03:00

катар

цены на нефть

россия

ближний восток

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин."Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.

https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html

катар

россия

ближний восток

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катар, цены на нефть, россия, ближний восток, владимир путин