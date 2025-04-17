https://ria.ru/20250417/kareliya-2011898581.html

Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства

Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства - РИА Новости, 17.04.2025

Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства

Парламент Карелии большинством голосов поддержал отчет главы республики Артура Парфенчикова о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщает... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:08:00+03:00

2025-04-17T19:08:00+03:00

2025-04-17T19:08:00+03:00

республика карелия

россия

артур парфенчиков

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Парламент Карелии большинством голосов поддержал отчет главы республики Артура Парфенчикова о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщает пресс-служба Заксобрания. Отчет стал основным вопросом повестки заседания парламента в четверг. Руководитель региона, в частности, рассказал об итогах развития сфер образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, о подготовке кадров для предприятий региона, поддержке муниципальных образований, инвесторов и регионального рынка труда. По итогам 2024 года обеспечено устойчивое развитие экономики и социальной сферы. Поддержка участников специальной военной операции и их семей находится на особом контроле правительства, подчеркнул Парфенчиков. Глава Карелии также ответил на вопросы депутатов. Они касались обращения с твердыми коммунальными отходами, демографической ситуации, ремонта и строительства дорожной инфраструктуры, поддержки фермерских хозяйств в арктических районах, развития туризма, повышения уровня жизни в небольших населенных пунктах. "Несмотря на все вызовы, Карелия не просто выстояла, а продолжает развиваться, продолжает двигаться вперед. Об этом очень четко говорят и цифры, которые прозвучали в докладе. Да, безусловно, работы еще много. Но главное — мы видим четкий план, системный подход и, самое главное – все эти три года сохраняется высочайший уровень патриотического настроя. Жители Карелии демонстрируют его не на словах, а на деле", — приводит пресс-служба комментарий председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича. Он подчеркнул, что сейчас – время единства и истинного патриотизма, когда жители республики объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции. "Прежде всего — низкий поклон нашим защитникам. И огромная благодарность Артуру Олеговичу, правительству республики и всем жителям Карелии, кто не остался в стороне и оказывает помощь нашим ребятам. Как она важна, сам знаю не понаслышке", — указал Шандалович. По словам парламентария, сплоченность и единение жителей важны для того, чтобы Карелия и Россия становились лучше. "Только вместе, только сообща наши деды и прадеды победили в Великой Отечественной войне. Сегодня, в Год Защитника и 80-летия Победы, равняясь на них, мы действуем одной командой, каждый на своем фронте работы. Только так Карелия будет крепнуть и развиваться", — заключил Шандалович.

https://ria.ru/20250417/kareliya-2011794153.html

https://ria.ru/20250417/parfenchikov-2011771746.html

https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007947530.html

республика карелия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, россия, артур парфенчиков