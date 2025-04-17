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Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства - РИА Новости, 17.04.2025
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19:08 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kareliya-2011898581.html
Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства
Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства - РИА Новости, 17.04.2025
Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства
Парламент Карелии большинством голосов поддержал отчет главы республики Артура Парфенчикова о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщает... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:08:00+03:00
2025-04-17T19:08:00+03:00
республика карелия
россия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Парламент Карелии большинством голосов поддержал отчет главы республики Артура Парфенчикова о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщает пресс-служба Заксобрания. Отчет стал основным вопросом повестки заседания парламента в четверг. Руководитель региона, в частности, рассказал об итогах развития сфер образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, о подготовке кадров для предприятий региона, поддержке муниципальных образований, инвесторов и регионального рынка труда. По итогам 2024 года обеспечено устойчивое развитие экономики и социальной сферы. Поддержка участников специальной военной операции и их семей находится на особом контроле правительства, подчеркнул Парфенчиков. Глава Карелии также ответил на вопросы депутатов. Они касались обращения с твердыми коммунальными отходами, демографической ситуации, ремонта и строительства дорожной инфраструктуры, поддержки фермерских хозяйств в арктических районах, развития туризма, повышения уровня жизни в небольших населенных пунктах. "Несмотря на все вызовы, Карелия не просто выстояла, а продолжает развиваться, продолжает двигаться вперед. Об этом очень четко говорят и цифры, которые прозвучали в докладе. Да, безусловно, работы еще много. Но главное — мы видим четкий план, системный подход и, самое главное – все эти три года сохраняется высочайший уровень патриотического настроя. Жители Карелии демонстрируют его не на словах, а на деле", — приводит пресс-служба комментарий председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича. Он подчеркнул, что сейчас – время единства и истинного патриотизма, когда жители республики объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции. "Прежде всего — низкий поклон нашим защитникам. И огромная благодарность Артуру Олеговичу, правительству республики и всем жителям Карелии, кто не остался в стороне и оказывает помощь нашим ребятам. Как она важна, сам знаю не понаслышке", — указал Шандалович. По словам парламентария, сплоченность и единение жителей важны для того, чтобы Карелия и Россия становились лучше. "Только вместе, только сообща наши деды и прадеды победили в Великой Отечественной войне. Сегодня, в Год Защитника и 80-летия Победы, равняясь на них, мы действуем одной командой, каждый на своем фронте работы. Только так Карелия будет крепнуть и развиваться", — заключил Шандалович.
https://ria.ru/20250417/kareliya-2011794153.html
https://ria.ru/20250417/parfenchikov-2011771746.html
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республика карелия, россия, артур парфенчиков
Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков
Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства

Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о работе властей за 2024 год

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелии Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства
 Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелии
Парламент Карелии поддержал отчет Парфенчикова о деятельности правительства
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Парламент Карелии большинством голосов поддержал отчет главы республики Артура Парфенчикова о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Отчет стал основным вопросом повестки заседания парламента в четверг. Руководитель региона, в частности, рассказал об итогах развития сфер образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, о подготовке кадров для предприятий региона, поддержке муниципальных образований, инвесторов и регионального рынка труда. По итогам 2024 года обеспечено устойчивое развитие экономики и социальной сферы. Поддержка участников специальной военной операции и их семей находится на особом контроле правительства, подчеркнул Парфенчиков.
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Глава Карелии также ответил на вопросы депутатов. Они касались обращения с твердыми коммунальными отходами, демографической ситуации, ремонта и строительства дорожной инфраструктуры, поддержки фермерских хозяйств в арктических районах, развития туризма, повышения уровня жизни в небольших населенных пунктах.
"Несмотря на все вызовы, Карелия не просто выстояла, а продолжает развиваться, продолжает двигаться вперед. Об этом очень четко говорят и цифры, которые прозвучали в докладе. Да, безусловно, работы еще много. Но главное — мы видим четкий план, системный подход и, самое главное – все эти три года сохраняется высочайший уровень патриотического настроя. Жители Карелии демонстрируют его не на словах, а на деле", — приводит пресс-служба комментарий председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича.
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Он подчеркнул, что сейчас – время единства и истинного патриотизма, когда жители республики объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции.
"Прежде всего — низкий поклон нашим защитникам. И огромная благодарность Артуру Олеговичу, правительству республики и всем жителям Карелии, кто не остался в стороне и оказывает помощь нашим ребятам. Как она важна, сам знаю не понаслышке", — указал Шандалович.
По словам парламентария, сплоченность и единение жителей важны для того, чтобы Карелия и Россия становились лучше.
"Только вместе, только сообща наши деды и прадеды победили в Великой Отечественной войне. Сегодня, в Год Защитника и 80-летия Победы, равняясь на них, мы действуем одной командой, каждый на своем фронте работы. Только так Карелия будет крепнуть и развиваться", — заключил Шандалович.
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