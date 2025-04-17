https://ria.ru/20250417/kallas-2011762063.html

Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы

Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы - РИА Новости, 17.04.2025

Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении премьера Словакии Роберта Фицо приехать на парад РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении премьера Словакии Роберта Фицо приехать на парад Победы в Москве шантажом. Об этом он написал в соцсети Х.Она в понедельник заявила, что Евросоюз сообщил странам — кандидатам в ЕС о неодобрении их участия в параде 9 мая в Москве.Дюпон-Эньян возмутился такому поведению Каллас и поинтересовался, кто ей дал право указывать главам государств, что они имеют право отмечать, а что нет. "Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!" — отметил он. Кроме того, Дюпон-Эньян похвалил Фицо, который несмотря на шантаж, поедет 9 мая в Москву, чтобы отпраздновать победу над нацизмом. Словацкий премьер, реагируя на слова Каллас, заявил, что никто не может запретить ему поехать на парад Победы.

https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html

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в мире, кайя каллас, франция, евросоюз, москва