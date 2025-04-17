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Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:06 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kallas-2011762063.html
Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы
Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы - РИА Новости, 17.04.2025
Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении премьера Словакии Роберта Фицо приехать на парад РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:06:00+03:00
2025-04-17T11:06:00+03:00
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кайя каллас
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении премьера Словакии Роберта Фицо приехать на парад Победы в Москве шантажом. Об этом он написал в соцсети Х.Она в понедельник заявила, что Евросоюз сообщил странам — кандидатам в ЕС о неодобрении их участия в параде 9 мая в Москве.Дюпон-Эньян возмутился такому поведению Каллас и поинтересовался, кто ей дал право указывать главам государств, что они имеют право отмечать, а что нет. "Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!" — отметил он. Кроме того, Дюпон-Эньян похвалил Фицо, который несмотря на шантаж, поедет 9 мая в Москву, чтобы отпраздновать победу над нацизмом. Словацкий премьер, реагируя на слова Каллас, заявил, что никто не может запретить ему поехать на парад Победы.
https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html
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в мире, кайя каллас, франция, евросоюз, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Кайя Каллас, Франция, Евросоюз, Москва
Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы

Политик Дюпон-Эньян назвал угрозы Каллас из-за парада Победы в Москве шантажом

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении премьера Словакии Роберта Фицо приехать на парад Победы в Москве шантажом. Об этом он написал в соцсети Х.

Она в понедельник заявила, что Евросоюз сообщил странам — кандидатам в ЕС о неодобрении их участия в параде 9 мая в Москве.
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Дюпон-Эньян возмутился такому поведению Каллас и поинтересовался, кто ей дал право указывать главам государств, что они имеют право отмечать, а что нет.

"Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!" — отметил он.

Кроме того, Дюпон-Эньян похвалил Фицо, который несмотря на шантаж, поедет 9 мая в Москву, чтобы отпраздновать победу над нацизмом.

Словацкий премьер, реагируя на слова Каллас, заявил, что никто не может запретить ему поехать на парад Победы.
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