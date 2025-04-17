Во Франции неожиданно отреагировали на угрозы Каллас из-за парада Победы
Политик Дюпон-Эньян назвал угрозы Каллас из-за парада Победы в Москве шантажом
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян назвал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении премьера Словакии Роберта Фицо приехать на парад Победы в Москве шантажом. Об этом он написал в соцсети Х.
Она в понедельник заявила, что Евросоюз сообщил странам — кандидатам в ЕС о неодобрении их участия в параде 9 мая в Москве.
Она в понедельник заявила, что Евросоюз сообщил странам — кандидатам в ЕС о неодобрении их участия в параде 9 мая в Москве.
Дюпон-Эньян возмутился такому поведению Каллас и поинтересовался, кто ей дал право указывать главам государств, что они имеют право отмечать, а что нет.
"Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!" — отметил он.
Кроме того, Дюпон-Эньян похвалил Фицо, который несмотря на шантаж, поедет 9 мая в Москву, чтобы отпраздновать победу над нацизмом.
Словацкий премьер, реагируя на слова Каллас, заявил, что никто не может запретить ему поехать на парад Победы.
"Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!" — отметил он.
Кроме того, Дюпон-Эньян похвалил Фицо, который несмотря на шантаж, поедет 9 мая в Москву, чтобы отпраздновать победу над нацизмом.
Словацкий премьер, реагируя на слова Каллас, заявил, что никто не может запретить ему поехать на парад Победы.