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Кадыров принимает участие в переговорах Путина и эмира Катара
Кадыров принимает участие в переговорах Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
Кадыров принимает участие в переговорах Путина и эмира Катара
Глава Чечни Рамзан Кадыров принимает участие в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:10:00+03:00
2025-04-17T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принимает участие в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, в состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах планируется обсуждение актуальных вопросов взаимодействия двух стран в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обсудят в том числе украинскую и ближневосточную проблематики.
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политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, сергей лавров, центральный банк рф (цб рф)
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Сергей Лавров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Кадыров принимает участие в переговорах Путина и эмира Катара
Глава Чечни Рамзан Кадыров принимает участие в переговорах Путина и Аль Тани