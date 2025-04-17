https://ria.ru/20250417/kadyrov-2011809533.html

Кадыров принимает участие в переговорах Путина и эмира Катара

Кадыров принимает участие в переговорах Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025

Кадыров принимает участие в переговорах Путина и эмира Катара

Глава Чечни Рамзан Кадыров принимает участие в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:10:00+03:00

2025-04-17T14:10:00+03:00

2025-04-17T14:48:00+03:00

политика

россия

рамзан кадыров

владимир путин

сергей лавров

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011822900_0:38:2939:1691_1920x0_80_0_0_808791bf4c78654a4b9aaf65dd6147ee.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принимает участие в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, в состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что на переговорах планируется обсуждение актуальных вопросов взаимодействия двух стран в разных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидеры обсудят в том числе украинскую и ближневосточную проблематики.

https://ria.ru/20250417/katar-2011785199.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, сергей лавров, центральный банк рф (цб рф)