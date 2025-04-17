https://ria.ru/20250417/izrail-2011763003.html

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа в четверг стали более 20 человек

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа в четверг стали более 20 человек - РИА Новости, 17.04.2025

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа в четверг стали более 20 человек

Жертвами ударов израильской армии по различным районам сектора Газа в четверг стали более 20 человек, из них 16 детей, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:10:00+03:00

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2025-04-17T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жертвами ударов израильской армии по различным районам сектора Газа в четверг стали более 20 человек, из них 16 детей, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Более 23 человек, в том числе 16 детей, погибли за ночь в результате израильских авиаударов по лагерям беженцев в секторе Газа", - сообщили источники. В частности, 13 человек погибли в результате ударов по лагерям в Джабалии и Бейт-Лахии. Израильский БПЛА также нанес удар по лагерю в Нусейрате, жертвой стал один человек, есть раненые, сообщил канал. Ранее сообщалось о более 15 погибших при обстреле Израилем в ночь на четверг палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html

https://ria.ru/20250417/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году