Жертвами ударов Израиля по сектору Газа в четверг стали более 20 человек
Al-Jazeera: при ударах Израиля по секторам Газа погибли более 20 человек
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Жертвами ударов израильской армии по различным районам сектора Газа в четверг стали более 20 человек, из них 16 детей, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"Более 23 человек, в том числе 16 детей, погибли за ночь в результате израильских авиаударов по лагерям беженцев в секторе Газа", - сообщили источники.
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В частности, 13 человек погибли в результате ударов по лагерям в Джабалии и Бейт-Лахии. Израильский БПЛА также нанес удар по лагерю в Нусейрате, жертвой стал один человек, есть раненые, сообщил канал.
Ранее сообщалось о более 15 погибших при обстреле Израилем в ночь на четверг палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.