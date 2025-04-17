https://ria.ru/20250417/iran-2011907708.html

Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей

Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей - РИА Новости, 17.04.2025

Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провел в четверг в Москве хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, обсудил с ним все важные вопросы. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:54:00+03:00

2025-04-17T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провел в четверг в Москве хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, обсудил с ним все важные вопросы."Сегодня я приехал в Москву с официальным визитом, встретился с президентом (РФ Владимиром) Путиным для того, чтобы передать ему письменное сообщение от нашего верховного лидера. Сегодня между нами состоялась очень хорошая встреча, мы обсудили практически все важные вопросы", - заявил Аракчи на приеме в посольстве Ирана по случаю Дня Армии.Ранее Аракчи прибыл в РФ с официальным визитом, в четверг вечером состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Восемнадцатого апреля у Аракчи состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.По прибытии в Москву глава МИД Ирана заявлял, что собирается обсудить с российской стороной переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе.

https://ria.ru/20250416/iran-2011554334.html

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