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Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей - РИА Новости, 17.04.2025
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19:54 17.04.2025 (обновлено: 20:11 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/iran-2011907708.html
Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей
Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей - РИА Новости, 17.04.2025
Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провел в четверг в Москве хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, обсудил с ним все важные вопросы. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:54:00+03:00
2025-04-17T20:11:00+03:00
иран
россия
владимир путин
аббас аракчи
в мире
мид ирана
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провел в четверг в Москве хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, обсудил с ним все важные вопросы."Сегодня я приехал в Москву с официальным визитом, встретился с президентом (РФ Владимиром) Путиным для того, чтобы передать ему письменное сообщение от нашего верховного лидера. Сегодня между нами состоялась очень хорошая встреча, мы обсудили практически все важные вопросы", - заявил Аракчи на приеме в посольстве Ирана по случаю Дня Армии.Ранее Аракчи прибыл в РФ с официальным визитом, в четверг вечером состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Восемнадцатого апреля у Аракчи состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.По прибытии в Москву глава МИД Ирана заявлял, что собирается обсудить с российской стороной переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе.
https://ria.ru/20250416/iran-2011554334.html
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иран, россия, владимир путин, аббас аракчи, в мире, мид ирана
Иран, Россия, Владимир Путин, Аббас Аракчи, В мире, МИД Ирана
Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что обсудил с Путиным почти все важные вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провел в четверг в Москве хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, обсудил с ним все важные вопросы.
"Сегодня я приехал в Москву с официальным визитом, встретился с президентом (РФ Владимиром) Путиным для того, чтобы передать ему письменное сообщение от нашего верховного лидера. Сегодня между нами состоялась очень хорошая встреча, мы обсудили практически все важные вопросы", - заявил Аракчи на приеме в посольстве Ирана по случаю Дня Армии.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана
16 апреля, 12:59
Ранее Аракчи прибыл в РФ с официальным визитом, в четверг вечером состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Восемнадцатого апреля у Аракчи состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По прибытии в Москву глава МИД Ирана заявлял, что собирается обсудить с российской стороной переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ
Вчера, 12:23
 
ИранРоссияВладимир ПутинАббас АракчиВ миреМИД Ирана
 
 
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