Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным хорошей
Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что обсудил с Путиным почти все важные вопросы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провел в четверг в Москве хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, обсудил с ним все важные вопросы.
"Сегодня я приехал в Москву с официальным визитом, встретился с президентом (РФ Владимиром) Путиным для того, чтобы передать ему письменное сообщение от нашего верховного лидера. Сегодня между нами состоялась очень хорошая встреча, мы обсудили практически все важные вопросы", - заявил Аракчи на приеме в посольстве Ирана по случаю Дня Армии.
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Ранее Аракчи прибыл в РФ с официальным визитом, в четверг вечером состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Восемнадцатого апреля у Аракчи состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По прибытии в Москву глава МИД Ирана заявлял, что собирается обсудить с российской стороной переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе.