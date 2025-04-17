Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:52 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/innoprom-2011840404.html
Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" - РИА Новости, 17.04.2025
Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"
Правительство Московской области впервые подготовит тематический стенд на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:52:00+03:00
2025-04-17T15:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
ташкент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805156819_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_1ca58536a82e2e48a3635ec0dc576fcb.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство Московской области впервые подготовит тематический стенд на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте с 28 по 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Московская область будет участвовать в мероприятии во главе с губернатором Андреем Воробьевым. На стенде Подмосковья презентуют государственный индустриальный парк в новом формате "Все включено", который строится в Ленинском городском округе. Здесь будет создана готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы "под ключ" и социальный комплекс с площадками для отдыха и спорта, магазинами. На территории парка компания из Узбекистана SPZ-Bearings уже планирует реализацию инвестпроекта по производству подшипников для железнодорожного транспорта. Кроме того, на стенде будет презентована витрина совместных проектов Московской области и Республики Узбекистан. Так, будет продемонстрирована продукция подмосковных производителей, которые ведут свою деятельность в Узбекистане. Например, вагоны метро группы "Трансмашхолдинг", работающие с Ташкентским метрополитеном с 1977 года, средства защиты растений "Щелково Агрохим", производство которой располагается в Самаркандской области, кондитерские изделия и сухофрукты компании "Деловое партнерство", которая запустила в прошлом году завод в Ташкентской области и другие. Также на стенде участники выставки ознакомятся с возможностями инвестиционного портала Московской области. Гости смогут больше узнать о сервисах и мерах поддержки, доступных бизнесу в регионе: как получить земельный участок, посмотреть доступные площадки для локализации, какие есть субсидии и как их получить, как регион помогает выйти на маркетплейсы и на экспорт и так далее. Подмосковье, в свою очередь, примет второй Совет регионов России и Узбекистана в сентябре 2025 года. В рамках Совета обсудят вопросы межрегионального сотрудничества двух стран. Московская область приглашает все регионы России и Узбекистана к участию.
https://ria.ru/20250417/zdorove-2011829639.html
https://ria.ru/20250416/garazh-2011652723.html
московская область (подмосковье)
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805156819_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b521bd0e6f3bd8ae9f7b329d64a36339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, ташкент
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Ташкент
Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Подмосковье впервые представит стенд на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Международная промышленная выставка "Иннопром". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство Московской области впервые подготовит тематический стенд на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте с 28 по 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Московская область будет участвовать в мероприятии во главе с губернатором Андреем Воробьевым.
Аппарат МРТ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения
Вчера, 15:20
На стенде Подмосковья презентуют государственный индустриальный парк в новом формате "Все включено", который строится в Ленинском городском округе. Здесь будет создана готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы "под ключ" и социальный комплекс с площадками для отдыха и спорта, магазинами. На территории парка компания из Узбекистана SPZ-Bearings уже планирует реализацию инвестпроекта по производству подшипников для железнодорожного транспорта.
Кроме того, на стенде будет презентована витрина совместных проектов Московской области и Республики Узбекистан. Так, будет продемонстрирована продукция подмосковных производителей, которые ведут свою деятельность в Узбекистане. Например, вагоны метро группы "Трансмашхолдинг", работающие с Ташкентским метрополитеном с 1977 года, средства защиты растений "Щелково Агрохим", производство которой располагается в Самаркандской области, кондитерские изделия и сухофрукты компании "Деловое партнерство", которая запустила в прошлом году завод в Ташкентской области и другие.
Также на стенде участники выставки ознакомятся с возможностями инвестиционного портала Московской области. Гости смогут больше узнать о сервисах и мерах поддержки, доступных бизнесу в регионе: как получить земельный участок, посмотреть доступные площадки для локализации, какие есть субсидии и как их получить, как регион помогает выйти на маркетплейсы и на экспорт и так далее.
Подмосковье, в свою очередь, примет второй Совет регионов России и Узбекистана в сентябре 2025 года. В рамках Совета обсудят вопросы межрегионального сотрудничества двух стран. Московская область приглашает все регионы России и Узбекистана к участию.
Инженер-геодезист за работой на улице - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Свыше 2,3 тысячи построек оформили по гаражной амнистии с января в МО
16 апреля, 18:22
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияТашкент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала