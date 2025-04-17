https://ria.ru/20250417/innoprom-2011840404.html

Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" - РИА Новости, 17.04.2025

Подмосковье впервые выступит на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

Правительство Московской области впервые подготовит тематический стенд на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:52:00+03:00

2025-04-17T15:52:00+03:00

2025-04-17T15:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

ташкент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805156819_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_1ca58536a82e2e48a3635ec0dc576fcb.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство Московской области впервые подготовит тематический стенд на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте с 28 по 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Московская область будет участвовать в мероприятии во главе с губернатором Андреем Воробьевым. На стенде Подмосковья презентуют государственный индустриальный парк в новом формате "Все включено", который строится в Ленинском городском округе. Здесь будет создана готовая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы "под ключ" и социальный комплекс с площадками для отдыха и спорта, магазинами. На территории парка компания из Узбекистана SPZ-Bearings уже планирует реализацию инвестпроекта по производству подшипников для железнодорожного транспорта. Кроме того, на стенде будет презентована витрина совместных проектов Московской области и Республики Узбекистан. Так, будет продемонстрирована продукция подмосковных производителей, которые ведут свою деятельность в Узбекистане. Например, вагоны метро группы "Трансмашхолдинг", работающие с Ташкентским метрополитеном с 1977 года, средства защиты растений "Щелково Агрохим", производство которой располагается в Самаркандской области, кондитерские изделия и сухофрукты компании "Деловое партнерство", которая запустила в прошлом году завод в Ташкентской области и другие. Также на стенде участники выставки ознакомятся с возможностями инвестиционного портала Московской области. Гости смогут больше узнать о сервисах и мерах поддержки, доступных бизнесу в регионе: как получить земельный участок, посмотреть доступные площадки для локализации, какие есть субсидии и как их получить, как регион помогает выйти на маркетплейсы и на экспорт и так далее. Подмосковье, в свою очередь, примет второй Совет регионов России и Узбекистана в сентябре 2025 года. В рамках Совета обсудят вопросы межрегионального сотрудничества двух стран. Московская область приглашает все регионы России и Узбекистана к участию.

https://ria.ru/20250417/zdorove-2011829639.html

https://ria.ru/20250416/garazh-2011652723.html

московская область (подмосковье)

россия

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, ташкент